PP C-LM pedirá que García-Page comparezca en las Cortes para explicar los gastos de su viaje a Chicago

Publicado 25/01/2019 12:41:13 CET

TOLEDO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha avanzado que va a registrar en las Cortes autonómicas una petición de comparecencia del presidente regional, Emiliano García-Page, ante el pleno para que dé explicaciones sobre el viaje que realizó en una comitiva de cuatro personas a Chicago (Estados Unidos) durante esta legislatura, un viaje en el que, ha recordado, se habrían gastado un total de 12.000 euros.

La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Ana Guarinos, ha detallado en rueda de prensa que, además de esta comparecencia de García-Page, los 'populares' también van a registrar la celebración de un debate general relativo al "incumplimiento de la normativa de transparencia y buen gobierno" que, según ha defendido, se habría cometido en este viaje.

Guarinos ha afirmado que, mientras que el presidente autonómico no comparezca en las Cortes, desde el PP se considerará que "esto parece un viaje de placer y no tiene nada que ver con la agenda oficial".

"Se gastó --el dinero-- en un viaje con la excusa de participar en un congreso especializado de radiología. Emiliano García-Page no es que no sea experto en radiología, es que ni siquiera es médico, y sin embargo se va a un congreso en el que no participaba porque no puede participar alguien que no tenga conocimientos especializados", ha criticado.

"NO SE HA EXPLICADO AL CONSEJO DE TRANSPARENCIA"

Además, la parlamentaria 'popular' ha asegurado que "se ha incumplido" el plazo de 15 días en el que el Gobierno regional debería haber explicado los gastos de este viaje al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, afirmando que este órgano "está perfectamente legitimado para iniciar el correspondiente expediente sancionador" por este asunto.

"Ha tratado de ocultar documentación en un viaje que pagamos con dinero público todos los castellano-manchegos, pero el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le obliga a enseñar todas y cada una de las facturas con todo lujo de detalle", ha insistido, considerando que dichas facturas "dejan en evidencia" a García-Page.