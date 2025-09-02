PP C-LM pide dedicar aumento de techo de gasto para la carrera profesional sanitaria: "¿Qué excusa le queda a Page?"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez (i), junto al vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo (d), atienden a los medios de comunicación tras la reunión de trabajo del Comité de Dirección PPCR y del Grupo Popular de la Di - Eusebio García del Castillo - Europa Press

CIUDAD REAL 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido que el aumento del techo de gasto en la región se dedique para poner en marcha el reconocimiento de la carrera profesional sanitaria, preguntándose que "excusa" tiene el presidente regional, Emiliano García-Page, para no llevar a término esta medida.

Así ha reaccionado a preguntas de los medios en rueda de prensa en Ciudad Real, junto al vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, tras la reunión de trabajo del Comité de Dirección del PP de Ciudad Real y del Grupo Popular de la Diputación.

"Me alegraría de que el presupuesto de Castilla-La Mancha crezca, porque así habrá dinero, por ejemplo, para poner en marcha la carrera profesional sanitaria. Si el techo de gasto se va a elevar y Castilla-La Mancha va a tener más dinero, ¿qué excusa le queda a Page para no poner en marcha la carrera profesional a todos los sanitarios en todos sus grados?", ha incidido el presidente del PP.

Por ello, dirigiéndose al Gobierno regional, ha reclamado que "si ahora va a tener tanto dinero, qué mejor que empezar a invertirlo en asuntos como la sanidad pública de Castilla-La Mancha".