PP C-LM: "Si Page quiere cambiar la Directiva Marco del Agua, el lugar es el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo"

El vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y vicesecretario de Institucional del PP-CLM, Santiago Lucas-Torres. - PP

TOLEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario institucional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, ha asegurado este lunes que el anuncio de Emiliano García-Page de acudir al Comité Europeo de las Regiones para plantear una moratoria en la aplicación de la nueva Directiva Marco del Agua "es una declaración sin efectos jurídicos ni ejecutivos".

Lucas-Torres ha recordado que el Comité Europeo de las Regiones es un órgano consultivo, sin capacidad normativa ni ejecutiva para modificar directivas europeas. "Si Page quiere cambiar la Directiva Marco del Agua, el lugar es el Consejo de la UE, donde está sentado el Gobierno de Sánchez, y el Parlamento Europeo, mediante una enmienda legislativa formal. Todo lo demás son palabras", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ya ha trabajado esta cuestión con el Partido Popular Europeo (PPE), donde existe el compromiso de promover una modificación de la Directiva Marco del Agua para acompasar la transición ecológica a la realidad productiva del campo.

Además, ha señalado que la eurodiputada y responsable nacional de Agricultura del PP, Carmen Crespo, ha trasladado personalmente a Núñez su compromiso de impulsar una modificación legislativa en el Parlamento Europeo en ese sentido, según ha informado el PP en nota de prensa.

"Lo que plantea Paco Núñez es cambiar la norma. Modificar la Directiva Marco del Agua. No hacer una declaración política en un órgano sin competencias", ha remarcado.

Lucas-Torres ha dado la bienvenida a Page "a la defensa del agua de Castilla-La Mancha", aunque ha lamentado que "siempre llegue tarde y a rastras".

Así, ha recordado que el presidente regional lleva cinco años sin cumplir el Acuerdo Regional en materia de agua firmado en Castilla-La Mancha, y diez años sin regularizar ni un solo pozo de aguas prioritarias, pese a sus reiteradas promesas.

Además, ha añadido que ha tenido la oportunidad durante los años que ha gobernado de poner en marcha la recuperación de las aguas residuales como ha hecho Murcia en un 98 por ciento y como ha hecho la Comunidad Valenciana en un 90 por ciento y, en lugar de eso, del total presupuestado para regadíos y agua, "ha gastado un 36 por ciento de lo presupuestado en los últimos diez años".

"Promesas y mentiras. Ahora anuncia que irá al Comité de las Regiones, un órgano sin competencias para modificar directivas europeas. Mientras tanto, Paco Núñez llevará la defensa del agua de Castilla-La Mancha al Parlamento Europeo, donde realmente se cambian las normas", ha concluido.