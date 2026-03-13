PP C-LM supedita su congreso al escenario electoral en España: "Génova decide, primero lo electoral, luego lo orgánico"

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo. - PP

TOLEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha dado por hecho que el actual presidente de la formación, Paco Núñez, será el candidato 'popular' por tercera vez para intentar desbancar del Gobierno regional a Emiliano García-Page, confirmando que no está previsto por el momento convocar un congreso regional para dirimir su liderazgo, toda vez que se trata de una decisión que habrá de tomar Génova, que ahora mismo está más centrada en apretar las filas ante un hipotético adelanto electoral en España.

En una entrevista con Europa Press, Carolina Agudo ha insistido en que esa convocatoria congresual "no depende" del PP castellanomanchego "y sí de la dirección nacional del partido", que es quien tiene que decidir "cuándo y cómo se celebran".

En todo caso, asevera que Paco Núñez "tiene un liderazgo indiscutible" entre las filas del PP regional y "será el presidente de todos los castellanomanchegos". "Estamos trabajando desde las cinco direcciones provinciales en perfecta sintonía y conexión. El PP de Castilla-La Mancha es una roca", ha expresado, confiada en que el "ciclón" electoral que empezó en Extremadura también calará en la región.

Preguntada de nuevo por la celebración de un congreso regional que venga a confirmar la candidatura de Paco Núñez al Palacio de Fuensalida, ha insistido en que la prioridad del PP ahora está "en el ámbito electoral" y en estar "preparados para unas generales cuando toquen, preparando los mejores candidatos".

"Primero lo electoral, luego lo orgánico. Los congresos no están en la agenda del partido, sino en los programas", ha señalado la 'número dos' del PP castellanomanchego.

SI PP Y VOX SUMAN, HABRÁ PACTO

Ha confirmado en este punto que, en el caso de que PP y Vox sumen la fuerza suficiente para arrebatar el Gobierno al PSOE, el pacto se llevará a cabo.

"Acataremos lo que digan los urnas para tener el mejor Gobierno. Hay un ciclón de cambio porque los españoles están hartos del PSOE y quieren huir del socialismo, y aquí, también", enfatiza.

En defensa de un gobierno con Vox, recuerda que el PP ya gobierna con ellos en muchos municipios, con gobiernos de cambio que "están funcionando". Por lo tanto, y "si el mandato en las urnas es que la derecha en Castilla-La Mancha tome las riendas", el PP se pondrá manos a la obra "con total normalidad y responsabilidad".

Eso sí, marca distancias con Vox. "Somos dos partidos distintos. El PP nunca ha sido Vox, ni lo vamos a ser, pero puede que Vox sí esté formado por gente del PP que ha querido encontrar su hueco o espacio de poder y se ha ido a Vox, pero nosotros tenemos claras nuestras siglas y convicciones y las defenderemos firmemente".

LOS LIDERAZGOS LOCALES SE MANTIENEN

A nivel local, más allá de que las candidaturas de las cinco capitales de provincia también serán elegidas por la dirección nacional del partido, sí que están en marcha las renovaciones de las juntas locales de localidades importantes para despejar las incógnitas de quiénes ocuparán los carteles electorales.

Así, Agudo ha confirmado que en las plazas importantes donde se gobierna se da por hecho que los actuales alcaldes aspirarán a mantener el bastón de mando.

Más allá, en municipios grandes donde no se gobierna pero donde el PP estuvo a punto de conseguirlo, serán los actuales portavoces los que pidan el voto a sus ciudadanos.

"El calendario es sencillo. Queda un año para las elecciones. Los candidatos de las capitales son competencia de Génova, y desde la dirección regional trabajamos en los pueblos prioritarios. Estamos en el buen camino", ha defendido la dirigente.

En este camino, ha dicho, "hay una coordinación absoluta con las direcciones provinciales" bajo la premisa de que el PP "está fuerte".