PP urge a Junta a presentar presupuestos para 2019 ante la "parálisis y deceleración" que experimenta la región

Actualizado 06/11/2018 12:16:44 CET

TOLEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha Francisco Cañizares ha instado al Gobierno de la Comunidad Autónoma a presentar un Proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, preguntándose "qué hay detrás" de la decisión de PSOE y Podemos para no afrontar este trámite.

En rueda de prensa,, ha lamentado además que esta "dejación de funciones" en cuanto a las cuentas se enmarca dentro de un momento de "desaceleración icontenible del crecimiento económico", recordando que el dato pasa por colocar a la región en el tercer trimestre de 2018 "entre los peores junto a La Rioja y Asturias, por debajo del 2 por ciento", mientras que con el PP "crecía al 3,5%".

"Se ha reducido a la mitad el crecimiento económico de la región", ha alertado el PP, que ha sumado los "malos datos" del paro conocidos esta semana.

Ante esta situación, sólo detecta "parálisis permanente" por parte del Gobierno regional, un Ejecutivo que además "no presenta presupuestos" con la "excusa" de que no hay cuentas generales a nivel nacional, extremo que no sirvió como argumento el pasado año cuando sí se presentaron.

En este punto, se ha preguntado "qué hay detrás para no abordar la ley fundamental para el crecimiento y desarrollo económico para el próximo año".

"Para ellos es mejor ir tirando como pueda hasta llegar a las elecciones. Esa estrategia política de Emiliano García-Page es un desastre para Castilla-La Mancha", ha considerado.

AUSENCIA DE DECISIONES ANTE LA SENTENCIA SOBRE HIPOTECAS

En otro orden de cosas, Francisco Cañizares ha hecho extensiva esa "dejación de funciones" a la polémica por la devolución del impuesto de Actos Jurídicos Documentados vinculados a la firma de hipotecas en la región.

En este punto, ha lamentado que, como en la región "el impuesto es de los más altos", habrá que devolver una gran cantidad de dinero a los usuarios si el fallo judicial así lo indica toda vez que el Tribunal Supremo tome la decisión definitiva.

"Y en este contexto, dejación de funciones y nadie del Gobierno para explicar cómo va a proceder a la devolución de ese impuesto", ha enfatizado.