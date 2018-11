PP C-LM evita opinar sobre si Cospedal debe dejar la política y lo esquiva diciendo que Page no ha opinado sobre Delgado

Publicado 06/11/2018 11:49:31 CET

TOLEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha evitado responder sobre si la expresidenta regional de su partido, María Dolores de Cospedal, debería dejar la política tras hacerse públicas sus conversaciones con el comisario Villarejo, escudándose en que los 'populares' castellano-manchegos "ya han respondido a las informaciones periodísticas y han sido absolutamente claros" al respecto.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Cañizares ha esquivado el asunto apuntando al líder del PSOE castellano-manchego, Emiliano García-Page, argumentado que tampoco él se ha pronunciado ante las escuchas filtradas entre el propio Villarejo y la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

"No se ha pronunciado sobre una ministra del Gobierno de España implicada. Quizá no le hayan preguntado, pero no se ha pronunciado sobre que la notaria mayor del Reino sea una persona que ha defendido extorsionar", ha insistido, puntualizando que en el caso de Cospedal es "a ella a quien le corresponde pronunciarse".