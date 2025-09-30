El PP muestra su "absoluto rechazo" al cierre de la Unidad de Larga Estancia de Salud Mental en Guadalajara

Reunión entre diputados del PP en las Cortes de C-LM y profesionales de la Unidad de Larga Estancia de Salud Mental. - PP

GUADALAJARA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha han mostrado "su absoluto rechazo" a la decisión del Gobierno regional y su "clara oposición" al cierre de la Unidad de Larga Estancia de Salud Mental (ULE) en Guadalajara.

El responsable de Sanidad y diputado regional de PP regional, Juan Antonio Moreno Moya, y los diputados autonómicos por Guadalajara, Itziar Asenjo y Nacho Redondo, han mantenido un encuentro con trabajadores de esta unidad, quienes les han explicado la situación, según han informado los 'populares' en nota de prensa.

"Compartimos la preocupación de pacientes, familias y personas trabajadoras en el Instituto de Enfermedades Neurológicas de Guadalajara, concretamente la Unidad de Larga Estancia de Salud Mental (ULE), quienes nos han manifestado la decisión definitiva de cierre por parte del Gobierno regional", han manifestado desde el PP.

La Unidad de Larga Estancia de Salud Mental (ULE) es una unidad hospitalaria destinada a pacientes psicogeriátricos con deterioros e incapacidades, normalmente con antecedentes de enfermedad psíquica, en los que no es posible su integración familiar.

Según han trasladado al PP las personas trabajadoras de dicha unidad, tras una reunión mantenida en fecha 24 de septiembre con los representantes sindicales, "se procede a informar que la Gerencia de Guadalajara va a proceder al cierre inmediato y definitivo de la ULE, estando ya previsto durante la segunda quincena del mes de octubre, en la que les indican que el personal será reubicado".

La Gerencia indicó a los profesionales que los pacientes "saldrán de la ULE a otros dispositivos durante la segunda quincena del mes de octubre, no estando prevista la apertura de una nueva unidad".

Para los profesionales que han trabajado con estos pacientes y para el Partido Popular, la preocupación principal son las 19 personas que residen en la Unidad, "pacientes psiquiátricos con deterioros crónicos y de gran dependencia, personas que por su historial clínico y social no pueden integrarse ni adaptarse fácilmente a otros recursos, necesitando rutinas muy estables, un equipo que ya conoce su evolución y cuidados y un entorno seguro".

Un cierre, han explicado, "forzaría el tener que reubicarlos implicando un gran riesgo de descompensación clínica". Estos pacientes llevan muchos años en el centro, sin ir más lejos, uno de ellos lleva ingresado desde el año 1969, por lo que estamos hablando de más de 50 años de institucionalización continuada.

Para los 19 pacientes, "la ULE no es un recurso sanitario, sino su hogar estable durante décadas, y después de tantísimos años, cambiar de entorno supondría una ruptura traumática, con un gran riesgo de descompensación psiquiátrica, deterioro funcional y aislamiento".

La administración ha asumido una tutela sanitaria y social durante medio siglo, "es incoherente y peligroso trasladar ahora a los pacientes a un recurso distinto". "Está más que demostrado que la ULE ha funcionado como recurso de referencia regional incluso antes de la creación formal del IEN, por lo que no se entiende que la Gerencia provincial, y el Gobierno regional adopte esta medida tan drástica y traumática para estas personas".

Por todo ello, desde el Partido Popular exigirán al presidente autonómico, Emiliano García-Page, que reconsidere esta decisión y "que actué en beneficio de las personas y no según sus intereses".