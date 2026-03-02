El PP no cree que Adif "sea ahora mismo un buen compañero de viaje" para desarrollar el Plan XCuenca

Rueda de prensa del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha recelado de una de las partes firmantes del Plan XCuenca, Adif, "que está en el punto de mira de la corrupción urbanística, por lo que no cree que, ahora mismo, "sea un buen compañero de viaje".

La presidenta del Grupo Popular de Cuenca, Beatriz Jiménez, en una rueda de prensa, ha apuntado, que Adif en el convenio, se reserva los aprovechamientos urbanísticos, pero renuncia a ser agente urbanizador, una medida de les transmite dudas.

"Al final lo que queremos es que sea el ciudadano quien se beneficie de una situación que parte de que nos han eliminado una infraestructura que vertebraba nuestra provincia. Es decir, que no quieras hacer negocio con nosotros cuando encima nos estás quitando una infraestructura", añade Jiménez.

Así, ha manifestado sus sospechas de que las administraciones promotoras del Plan XCuenca tienen "dudas "jurídicas" sobre si se pueden levantar las vías antes de que se resuelvan los recursos judiciales al proyecto.

La presidenta del Grupo Popular ha negado que hayan cambiado de opinión respecto al Plan XCuenca, sino que ha recordado que en febrero de 2025, unos meses después de que, en una comparecencia en Cuenca junto al presidente autonómico del partido, Paco Núñez, pidieran que comenzaran a desarrollarse las inversiones de este proyecto, se presentó un recurso al Constitucional que está pendiente de resolver.

En el caso de que el PP vote en contra del convenio con Adif, al Equipo de Gobierno solo le quedaría la opción de negociar con Vox una abstención para poder probarlo. Preguntada por esa posibilidad, Jiménez ha diho que respetan "las opiniones de todo el mundo", pero sí le gustaría que "hubiera una justificación de por qué sí o por qué no".

52 ALEGACIONES

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Cuenca ha comparecido para explicar sus alegaciones al convenio urbanístico del Plan Cuenca, en las que los 'populares' han lanzado, entre otras, preguntas como quiénes son los propietarios de los terrenos ferroviarios y quienes son los componentes de la comisión, "pero no nos lo quieren contar o no nos lo pueden contar", ha lamentado la presidenta del grupo.

Beatriz Jiménez ha confirmado que, a día de hoy y sin estas respuestas, votarían "no" a dicho convenio".

La dirigente del PP ha reprochado que, desde el minuto uno, ha habido "poca transparencia" y ningún interés en que fuera un proyecto consensuado" y ha señalado que no son los únicos que están preocupados por este asunto, porque se han presentado hasta 52 alegaciones por parte de distintos ciudadanos y asociaciones.

Los 'populares' han recordado que ya en su momento no se respondieron las que se presentaron al convenio firmado por Ayuntamiento, Adif y Diputación para los primeros trabajos del Plan XCuenca: los aparcamientos públicos construidos ya construidos en los terrenos.

Además, han recordado que este acuerdo, que todavía no ha pasado por el pleno de la capital, preveía que, una vez estuvieran construidas estas zonas de estacionamiento, Adif tenía un mes para pagar esas obras, que finalizaron en octubre, "pero a día de hoy, no ha pagado", han confirmado desde el PP.

La presidenta del grupo municipal del PP ha señalado que aquel primer convenio incluye, además de los aparcamientos, la ejecución de una rotonda en la calle Diego Jiménez, en la zona del paso a nivel, y eso le lleva a pensar que quizás es porque administraciones impulsoras del plan "tienen las mismas dudas que nosotros respecto a sí, jurídicamente, se pueden levantar las vías, porque si no, ya lo habrían hecho", supone la dirigente.

El Partido Popular ha concluido pidiendo "transparencia para los ciudadanos", también en el Plan de Ordenación Municipal que se está desarrollando.

Por otro lado, se pregunta el Grupo Popular "qué necesidad hay de seguir pagando convenios cuando hay una herramienta como el Plan de Ordenación Municipal".