PP ofrecerá una radiografía "real" de C-LM frente a la "fantasiosa" de Page en el Debate sobre el Estado de la Región

El Grupo Parlamentario Popular va a ofrecer un proyecto y una "radiografía real" de Castilla-La Mancha en el próximo el Debate del Estado de la Región que se celebrará esta semana frente a los "brindis al sol", la "imagen fantasiosa" y la "política de hablar mucho y no hacer nada en todos los sentidos" del presidente regional, Emiliano García-Page.

Así lo ha destacado este martes en rueda de prensa la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, quien ha contestado así a los "distintos portavoces del PSOE" que están diciendo estos días que no conocen las propuestas que el presidente regional del PP, Paco Núñez, llevará al Debate.

"Las propuestas del jueves van a ser todas y cada una de las que ya conocen los castellanomanchegos porque venimos trabajándolas de la mano de la sociedad civil de Castilla-La Mancha", ha comentado.

En este sentido, ha señalado que los 'populares' estarán atentos a lo que ofrezca García-Page en esta cita. "Van a ser días en los que poder analizar la falta de oportunidades de esta tierra", las que la región "ha perdido en los últimos diez años" de la mano del responsable socialista.

Así, ha mencionado como en la Comunidad Autónoma las listas de espera sanitarias son "interminables", cómo la carrera profesional sanitaria todavía está "sin recuperar", hay falta de financiación; y el campo está "ahogado, pero no de agua, sino de sequía y burocracia".

También ha señalado que los bolsillos de los castellanomanchegos están "atracados" porque el Gobierno de García-Page "ha metido la mano para recaudar más". En este punto, preguntada por el anuncio del presidente regional de avanzar deducciones fiscales durante el Debate del Estado de la Región, ha señalado que en el último año "no ha bajado ni un solo impuesto".

AGUA

De otro lado, preguntada sobre el frente común de Murcia, Valencia y Andalucía en favor del trasvase Tajo-Segura, Agudo ha manifestado que en el PP lo tienen "claro" y defienden un Pacto Nacional "en el que se tendrá que escuchar a las comunidades autónomas para llegar a un gran acuerdo", con partidas presupuestarias y un "consenso entre territorios".

"En el PP hemos demostrado que tenemos un único mensaje en defensa del agua", ha concluido, recordando que en Castilla-La Mancha se aprobó un Pacto del Agua pero no se ha puesto en marcha "ni una sola de las medidas" que incluye.