PP pedirá en las Cortes de C-LM ayudas frente a las consecuencias de la guerra en Irán para los agricultores y ganaderos

Santiago Lucas-Torres y José Martín-Buro durante la rueda de prensa en Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha llevará una iniciativa a las Cortes de Castilla-La Mancha para que se preparen ayudas extraordinarias para los agricultores y ganaderos ante las previsibles consecuencias para los carburantes y los fertilizantes de la guerra en Irán.

El responsable de Agricultura del PP autonómico, Santiago Lucas-Torres, ha augurado en una rueda de prensa junto al presidente del PP conquense, José Martín-Buro, que el sector "lo puede pasar muy mal", ya que por el estrecho de Ormuz, cerrado por la guardia republicana iraní, pasa "el 50% del abono nitrogenado del mundo".

Eso va a provocar que el precio se dispare "hasta dos o tres veces respecto al valor actual" y que se produzcan problemas de existencias.

Por ello , piden ayudas "claras y concretas" para el agricultor, no solamente en Castilla-La Mancha, sino en el conjunto del país, en la línea con lo que están solicitando algunas organizaciones agrarias.

DIRECTIVA DEL AGUA Y PLAGAS DE CONEJOS

Por otro lado, Lucas-Torres ha hecho referencia a dos cuestiones que pueden convertirse en quebraderos de cabeza para los agricultores y ganaderos de la provincia de Cuenca, Por un lado, se ha referido a la Directiva Marco del Agua 60/2000 que prevé medidas restrictivas para las masas que no alcancen cierto grado cualitativo antes de diciembre de 2027.

En su opinión, en esta provincia "no se han hecho los deberes "y, sobre todo en el Alto Guadiana, se van a cerrar los pozos de 7.000 m3 y eso privará de riqueza a la Mancha conquense".

"Se olvidan que detrás de cada pozo hay una familia, no una multinacional", ha lamentado el responsable de agricultura del PP, que pide una ampliación de esa Directiva hasta 2032.

En cualquier caso, Lucas-Torres ha señalado que el Gobierno regional "no ha hecho los deberes" ni ha tomado medidas como las que han tomado en Murcia para regularizar aguas residuales.

Desde el Partido Popular piden también un Plan Nacional de Aguas, la recarga de acuíferos estratégicos, la legalización de los pozos prioritarios "y ejecución presupuestaria, no propaganda".

Respecto al problema de los conejos, ha indicado que en Cuenca se han detectado 264 zonas de emergencia cinegética, "lo que quiere decir que la plaga de conejos ha crecido respecto al año pasado y aquí no se hace nada".

Lucas-Torres ha avisado de que hay municipios como Horcajo de Santiago "donde no se va a poder cosechar" y sospecha que la Junta de Comunidades "no quiere reconocer la plaga porque, de hacerlo, tendría que indemnizar al agricultor".

El PP ha pedido medias flexibilización para los agricultores que puedan correr el riesgo de perder la PAC, un control biológico "eficaz" y el reconocimiento de la existencia de la plaga.