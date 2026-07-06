PP pide el cese de "inmediato" a la alcaldesa de Villarrubia de Santiago tras ratificarse su condena por prevaricación

El coordinador general de Partido Popular de Toledo, José Manuel Velasco. - PP

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Partido Popular de Toledo, José Manuel Velasco, ha exigido al PSOE que actúe con "responsabilidad y coherencia" y "obligue" a dimitir de "inmediato" a la alcaldesa de Villarrubia de Santiago, la socialista Concepción Monzón, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha haya ratificado su condena por prevaricación.

El TSJCM ha desestimado el recurso de la alcaldesa de Villarrubia de Santiago a la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo y ha ratificado su condena a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un delito de prevaricación administrativa tras retirar la licencia a un vendedor ambulante del mercadillo municipal.

Para el coordinador provincial del PP, "el Tribunal es contundente al señalar que la actuación de Monzón no fue un simple error administrativo ni una interpretación jurídica discutible, sino una decisión administrativa arbitraria, adoptada tras un enfrentamiento personal y completamente al margen de la legalidad".

"Los magistrados subrayan que la alcaldesa conocía perfectamente el procedimiento, ya que llevaba años al frente del Ayuntamiento y había participado en la aprobación de la normativa que regulaba la venta ambulante", ha dicho Velasco.

Velasco ha recordado que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General regula de forma muy clara, en su artículo 6, que no pueden seguir en sus cargos los condenados por sentencia, aunque no sea firme, contra la Administración Pública, cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal; "cuestión que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo lo que ha dado lugar al desalojo del cargo electo solo con la condena en primera instancia en vía penal".

Así, para el coordinador provincial del PP, "la situación en el municipio de Villarrubia de Santiago es insostenible", sin que Mozón pueda ignorar que tanto la Audiencia Provincial de Toledo como el Tribunal Superior de Justicia la han condenado por un delito en el ejercicio de su cargo.

Ha advertido de que el PP estudiará todas la acciones jurídicas oportunas ante una alcaldesa "enrocada" en el cargo "en coincidencia con la actual política socialista en el Gobierno de España de mantenerse en los puestos aunque se demuestren graves ilegalidades".

"El PSOE debe decidir si está del lado de la legalidad y la ética pública o si, una vez más, prefiere proteger a sus cargos condenados, confirmando que ya no tiene otra bandera que la de los casos judiciales y la corrupción", ha concluido el coordinador general del Partido Popular de Toledo.