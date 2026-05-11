PP pide explicaciones en C-LM por la vinculación de Ramírez con Ábalos-Koldo y PSOE ve "lamentable" que "inventen casos"

Archivo - El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo. - Pool - Archivo

TOLEDO 11 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha pedido este lunes explicaciones al PSOE regional por las informaciones indican que el exasesor Koldo García habría pedido ayuda presuntamente a Jesús Ramírez, asesor y número dos del director general de la Policía, Francisco Pardo, para "resolver" el problema provocado por el exministro José Luis Ábalos durante una fiesta en la madrugada del 15 al 16 de septiembre de 2020 en el Parador de Teruel. El PSOE, por su lado, ha considerado "lamentable" que los 'populares' "inventen casos" para "salir airosos" de los suyos.

En rueda de prensa, y haciéndose eco de las informaciones publicadas por El Español, la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP regional, Carolina Agudo, se ha referido a Ramírez como "el encargado de la limpieza de aquel problema", y recordando que fue responsable de la Comunicación Parlamentaria en Castilla-La Mancha durante la primera legislatura de Emiliano García-Page como presidente, ha considerado que el PSOE regional "tendrá que explicar" qué es "lo que sucedió allí" y "a qué tuvo que pasar la aspiradora Ramírez".

Según ha dicho, el PP, que está "valorando" pedir explicaciones por vía parlamentaria sobre este asunto del que ya ser verá si tiene "alcance penal", ha incidido en que Ramírez "no es un hombre ajeno a la política regional" y aunque no van a acusar sin pruebas sí que exigen "explicaciones" de si García-Page "conocía estos hechos que políticamente son deleznables y son moralmente repugnantes".

"Una cosa es una conducta privada de un ministro y otra cosa es que se utilicen organismos del Estado, cargos públicos y contactos en la Policía para tapar sus vergüenzas", ha añadido Carolina Agudo, quien ha sugerido que "va a ser que el PSOE no es tan limpio como se le llena la boca de decir".

La parlamentaria del PP ha recalcado que lo ocurrido en el Parador de Teruel no fue una fiesta privada y el PSOE "utilizó" estructuras del Estado para "limpiar los comportamientos asquerosos de ministros del Gobierno de España.

PSOE

Sobre este mismo asunto ha hablado, a preguntas de los medios, la portavoz del Grupo Socialista, Ana Isabel Abengózar, quien ha asegurado que esas declaraciones son una "muestra más de desnorte del PP", que lo único que hacen es desacreditarles "aún más".

Abengózar ha calificado de "vergonzoso" todo tipo de corrupción, "venga de un partido o de otro", pero ha considerado "muy hipócrita" por parte del PP, que se manifieste así cuando "ha guardado un silencio absoluto y cómplice con todo aquello que les va sucediendo" y todo aquello "que huele a irregular" por su parte, como el caso Kitchen.

"Para querer salir de ahí inventarse casos en Castilla-La Mancha es lamentable", ha apuntado la socialista, quien ha manifestado que "querer vincular a Castilla-La Mancha constantemente no nos hace ningún favor a nadie, sobre todo viniendo del PP, que luego guarda un silencio sepulcral" ante sus casos. "No podemos inventar cosas al de al lado para salir yo indemne", ha concluido.