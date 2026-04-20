PP pide a García-Page "que se moje" por la incorporación de Tomelloso en la planificación ferroviaria estatal

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, en Tomelloso - PP

CIUDAD REAL 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, "que se moje" por la incorporación de Tomelloso en la planificación ferroviaria estatal.

Así lo ha señalado durante una rueda de prensa este lunes en Tomelloso, junto al alcalde de esta localidad, Javier Navarro y el diputado regional, Nacho Redondo, donde Agudo ha destacado que hoy se encuentran en Tomelloso para recoger una nueva reivindicación "histórica para la ciudad y toda su comarca".

"Los vecinos de Tomelloso pueden estar bien orgullosos de tener un alcalde que pelea por las reivindicaciones y las necesidades justas e históricas de este municipio, que las defiende en todas las instituciones y hasta donde tenga que llegar".

En este contexto, Agudo ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular llevará al Pleno de las Cortes una iniciativa que supone "una apuesta clara por el futuro de la ciudad de Tomelloso, de Argamasilla de Alba y de toda la comarca".

"Con esta iniciativa queremos dar voz a una comarca que demanda algo muy importante, una demanda histórica, justa y necesaria: que haya tren a Tomelloso y que esta ciudad forme parte de la planificación ferroviaria estatal", ha afirmado.

La propuesta que defenderá el PP es "muy clara" y se articula en tres puntos. En primer lugar, la "incorporación inmediata y urgente" de Tomelloso en la planificación ferroviaria estatal, con una infraestructura moderna conectada con nodos como Socuéllamos o Cinco Casas, algo que consideran "una necesidad estratégica".

En segundo lugar, se plantea la elaboración de un estudio que analice el impacto territorial, logístico y socioeconómico de esta conexión, poniendo en valor "las enormes oportunidades" que generaría, especialmente para el sector agroalimentario, así como su capacidad para impulsar el desarrollo económico, la competitividad, la creación de empleo, la atracción de inversión y la fijación de población.

"Estamos hablando de herramientas para que este lugar crezca", ha señalado, criticando que el PSOE"lanza la bandera de la despoblación, pero debe demostrarlo con hechos".

En tercer lugar, ha advertido que si el Gobierno de España "pasa de las reivindicaciones de Tomelloso", debe ser la Junta de Comunidades la que "dé un paso al frente, ejerza sus competencias e impulse el proyecto, incluso buscando financiación europea".

"Lo que exigimos hoy no es una infraestructura más, sino igualdad de oportunidades", para que los ciudadanos de Tomelloso y su comarca no sean ciudadanos de segunda por carecer de una infraestructura clave".

"UNA REIVINDIACIÓN HISTÓRICA" En ese sentido, el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha puesto en valor la visita de la dirección regional del PP, destacando la importancia de contar con "líderes a nivel regional que escuchan las necesidades y son receptivos a demandas históricas del municipio".

Navarro ha remarcado que se trata de una reivindicación histórica de la comarca, insistiendo en que no solo se solicitan estudios de viabilidad territorial, logística y socioeconómica, sino también la inclusión urgente en el plan estratégico de inversiones, defendiendo que "si Emiliano García-Page quiere, Tomelloso estará conectado por tren".

Asimismo, el alcalde de Tomelloso también ha incidido en que la aprobación de esta iniciativa dependeráde una decisión clave en las Cortes regionales, señalando que "un único diputado puede decidir el resultado de esta votación", en referencia al parlamentario socialista de la provincia. En este sentido, ha lamentado que hasta ahora "siempre ha dado la espalda a sus vecinos" en cuestiones fundamentales como la sanidad, y ha advertido de que ahora tiene la oportunidad de "dar la cara y apoyar al pueblo de Tomelloso y a su comarca".

Por ello, ha reclamado pasar "de las palabras a los hechos", apelando a la responsabilidad de los representantes socialistas para respaldar una infraestructura que considera esencial para el futuro del municipio.