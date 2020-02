PP presenta una enmienda a la totalidad y 21 parciales a los presupuestos para 2020 del Ayuntamiento de Guadalajara

Publicado 19/02/2020 13:40:18 CET

GUADALAJARA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado una enmienda a la totalidad y 21 parciales al proyecto de presupuestos para 2020 que considera "insuficiente" y "el menos inversor de los últimos 15 años" con un "escaso e insuficiente anexo de inversiones que no llega siquiera a los 2,4 millones de euros".

Por ello, el portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, no entiende "cómo ha tardado tanto este equipo de Gobierno en traer estas cuentas" para su aprobación, incumpliendo la palabra del alcalde, Alberto Rojo, que dijo que estaría operativo el 1 de enero de 2020, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Nos vamos a ir a marzo ya para que pueda estar disponible", y además "con unos ingresos de 2,1 millones de euros que están mal presupuestados y no van a poder disponer", según el informe de Intervención. "En cuanto al anexo de inversiones solo presupuestan 200.000 euros para el Plan de Asfaltado de unas calles que ni siquiera definen, teniendo en cuenta que desde el mes de julio no se ha ejecutado ni una sola obra de mejora en la ciudad que no estuviera ya presupuestada, licitada y en marcha", ha lamentado Carnicero.

A todo ha unido la "confirmación" de la subida de impuestos a los vecinos de Guadalajara. "El equipo de Gobierno ha presupuestado 2,8 millones de euros que, no nos engañemos, saldrán de los bolsillos de los ciudadanos con la subida sobre todo del Impuesto del IBI". "Lo hemos dicho siempre, allá donde gobierna el PSOE suben los impuestos y aquí con Alberto Rojo ya se ha confirmado", ha añadido.

La enmienda a la totalidad, tal y como ha detallado Carnicero, se centra en que el alcalde "ha vuelto a saltarse todos los procedimientos" al igual que hizo con los presupuestos de los Patronatos de Cultura y Deportes.

El portavoz popular ha recordado que si las Juntas de Gobierno se celebran los martes, son los jueves cuando se da traslado a cada miembro de los expedientes tramitados, finalizados e informados para poder ser aprobados al siguiente martes.

Según el PP, no ocurrió así con el proyecto de presupuestos que se incluyó como punto de urgencia de la Junta de Gobierno del martes pasado el lunes a las 14.30 horas sin seguir los trámites ordinarios y reglados tal y como establece el reglamento de organización y funcionamiento de las administraciones públicas y el reglamento del pleno.

"La inclusión de asuntos de urgencia está contemplada en la ley, pero la ley también dice que su inclusión tiene que ser votada por los miembros de la Junta Local y también debidamente motivada; y ambas cosas no ocurrieron para no dar conocimiento a los miembros de la oposición e intentar una vez más limitar el ejercicio a la oposición y las funciones de control y vigilancia", añade.

Una situación, la de incluir un anteproyecto de presupuestos en la Junta Local de Gobierno como punto de urgencia, que el 'popular' indica que jamás había ocurrido en el Ayuntamiento de Guadalajara. "La única motivación que incluía era un escrito del concejal de Economía diciendo que era necesario incluirlo de urgencia para dar un impulso a la administración. "Impulso que se tendría que haber dado antes del 31 de diciembre", ha apuntado.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular ha expresado la "preocupación" de su grupo, y más a raíz de las últimas sentencias como la del Ayuntamiento de Talavera, en cuanto al Plan de Empleo de la Junta para el que el Gobierno de Alberto Rojo presupuesto de más de 757.000 euros.

"Un Plan de Empleo que, al menos este partido siempre ha mantenido que nos oponemos y proponemos que ese dinero se vuelva a recuperar para ayudas a las empresas para la contratación de trabajadores, para personas en riesgo de exclusión social, etcétera", ha subrayado.

En cualquier caso, desde el Grupo Popular se defiende, si se va a llevar a cabo este Plan de Empleo, que "dos trabajadores que hagan el mismo trabajo tienen que cobrar lo mismo" como ha dicho la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al Ayuntamiento de Talavera por este motivo.

21 ENMIENDAS PARCIALES

Pero no solo se enmienda el presupuesto en su totalidad sino que, en caso de no ser aceptada esta enmienda, el Grupo Popular ha presentado 21 parciales con propuestas constructivas para mejorar la ciudad incidiendo en "algunos recortes" que ha llevado a cabo el actual equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos.

Entre otras, Jaime Carnicero ha citado la importancia de continuar con la segunda fase de recuperación de la ribera del Río Henares donde el PP planteó una actuación que ejecutó y puso en funcionamiento con fondos europeos desde el puente árabe hasta el de Julián Besteiro que fue la primera fase. "Queda una segunda hasta el final del barrio de Los Manantiales y también una tercera hasta Castillejos".

"Esta segunda fase proponemos que se haga con presupuesto del anexo de inversiones y con remanente positivo de tesorería", ha dicho Carnicero, que ha añadido que desde el Grupo Popular también se defiende la ejecución del eje cultural que propició mejor seguridad y cumpliendo la normativa en materia de accesibilidad quitando esas aceras por las que apenas se podía transitar y, por eso, "plantemos cambiar los 200.000 euros que destinan para deshacer el eje cultural y que se pongan para la conexión de la calle Cádiz con la calle Doctor Creus".

Además, se incluyen varias peticiones en cuanto a la recuperación del Plan de Maternidad que han eliminado, la colaboración con Red Madre o las ayudas a las Cofradías que se rebajan en unos 3.000 euros.