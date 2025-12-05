PP presenta un recurso contencioso contra la modificación del servicio de transporte del equipo de Gobierno conquense

Los ediles 'populares' en el Ayuntamiento de Cuenca ofrecen una rueda de prensa. - PP

CUENCA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la modificación del servicio de transporte urbano aprobada por el equipo de Gobierno socialista, al considerar que se hizo "sin informes técnicos, sin garantías y poniendo en riesgo el equilibrio económico del contrato".

"No podemos permitir que en 2027 Cuenca vuelva a pagar por una mala planificación del PSOE", ha asegurado la presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, Bea Jiménez, que ha criticado que dicho cambio se hizo "sin informes técnicos, sin control y en apenas 40 minutos".

Según informa el partido, la presidenta de los 'populares' ha explicado que el recurso llega tras no recibir respuesta al recurso de reposición presentado el 14 de octubre. "No queríamos llegar hasta aquí, pero es nuestra obligación garantizar seguridad jurídica y evitar que en 2027 vuelva a repetirse un caso similar al de los más de 600.000 euros que ya han tenido que pagar los conquenses", ha señalado.

Jiménez ha advertido de que la movilidad en la ciudad "es un desastre" y ha recordado que Cuenca "ni tiene un transporte público eficaz, ni una movilidad cómoda para el peatón, ni una ciudad accesible", como demuestra el "mal estado de aceras y accesos" denunciado esta semana por el Grupo Popular.

PRINCIPAL PREOCUPACIÓN

Por su parte, el concejal 'popular' Juan Guadalajara ha detallado que el Ayuntamiento "no dispone de ningún informe que garantice el equilibrio económico-financiero" exigido por el contrato antes de realizar cambios en líneas u horarios.

"El Ayuntamiento no sabe si la empresa está haciendo más kilómetros, más horas o más servicios de los contratados. El caos es absoluto", ha afirmado, recordando además, las más el centenar de quejas recibidas solo en el mes de septiembre con el fallido intercambiador.