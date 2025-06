PP, PSOE y Unidas Podemos se alían en Albacete para arropar al colectivo LGTBI, a favor de "la diversidad y la dignidad"

ALBACETE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado este jueves en su pleno la propuesta de moción conjunta con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que reitera el compromiso con "los valores democráticos de igualdad, respeto a la diversidad, a la libertad y a la dignidad" del colectivo, así como promociona el papel de los gobiernos locales en la promoción de entornos seguros e inclusivos. La moción ha sido aprobada sin unanimidad, con los votos de Unidas Podemos, el Partido Popular y el PSOE, y la oposición de Vox y los dos concejales no adscritos.

El concejal no adscrito José Ramón Conesa ha cargado contra la propuesta, tachándola de innecesaria al asegurar que España es un país donde "nadie es discriminado por su orientación sexual" debido a que se trata de "un derecho fundamental que está en la Constitución".

La edil de Vox, Lorena González, ha matizado que su voto "no es ni contra la libertad ni contra la condición sexual de cada persona", sino contra la "hipocresía" de defender celebraciones más festivas que reivindicativas mientras "no se toman medidas contra la inmigración ilegal" de "culturas que no respetan la igualdad".

Por su parte, la edil de Unidas Podemos, Nieves Navarro, ha mantenido la reivindicación de los derechos de libertad sexual y la celebración del Día del Orgullo, leyendo un manifiesto que demandaba "la paz y que se cumplan los derechos humanos" y afirmando que "llegan a nuestras fronteras personas perseguidas por su orientación sexual, buscando refugio, y se encuentran muros y concertinas. Basta ya de fronteras asesinas".

El manifiesto también ha atacado el uso del Día del Orgullo para blanquear guerras y crímenes. "Algunos intentan ondear nuestra bandera para limpiar sus crímenes", ha incidido el texto leído por la edil, concluyendo con una serie de propuestas para el Ayuntamiento consistentes en promover actividades culturales y educativas de sensibilización sobre diversidad sexual y de género, la colaboración con centros de psicología especializados en temas LGTBI y el desarrollo de políticas inclusivas como crear un punto municipal de información para personas trans y víctimas de discriminación.

La concejal de Igualdad del PP, Gala de la Calzada, ha recordado que el Ayuntamiento ha elaborado la campaña 'Albacete orgulloso de ti' en colaboración con empresas privadas para visualizar la celebración del Día del Orgullo que tendrá lugar este 28 de junio.

La sesión ha estado marcada por los cambios en su composición debido a la toma de posesión de la nueva concejal de Vox, Sonia Marta Rosa, y la renuncia de la portavoz socialista Amparo Torres, que ha decidido abandonar la política municipal para centrarse en sus labores como senadora.

NUEVA CONCEJAL DE VOX

Los diferentes portavoces de los grupos municipales y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, han dado la bienvenida a la concejal de Vox, quien ha jurado su cargo en lo que ha sido su primera sesión plenaria del Consistorio.

De esta manera, Vox ha recuperado uno de los tres escaños que perdió en 2024 cuando todos sus ediles menos su portavoz, Lorena González, se pasaron a no adscritos y votaron a favor de los presupuestos presentados por el Partido Popular.

Esto ha sido posible gracias a la marcha por motivos personales de la concejal no adscrita Sandra Martínez, permitiendo que el grupo municipal disponga ahora de dos ediles.

La nueva composición del pleno ha dejado al PP en una balanza de poder donde todos sus escaños y los de los dos concejales no adscritos que permanecen sean imprescindibles para alcanzar la mayoría en las votaciones.

Rosa ha dedicado unas palabras para afirmar que luchará por "una ciudad más segura, justa y sobre todo, con sentido común" usando su experiencia "de más de 20 años dirigiendo una empresa e impulsando proyectos" que la han dotado de conocimientos "sobre lo que cuesta mantener un negocio y sacar adelante una idea con ilusión y pocos medios".

El pleno también ha visto la despedida de la socialista Amparo Torres, quien ha explicado que sus responsabilidades senatoriales la obligan a dedicar más tiempo en la Cámara Alta "en un momento crucial" debido a sus funciones como secretaria segunda de la comisión de investigación de la DANA o su portavocía en innovación "evaluando la importancia de la inteligencia artificial en el progreso de la sociedad".

Por ello, ha decidido dejar paso "a otro compañero socialista para que se incorpore al trabajo municipal y aporte su visión y esfuerzo".

COLABORACIÓN CON ENTIDADES ANIMALISTAS

Durante la sesión también se ha aprobado la moción presentada por el grupo Unidas Podemos para que el Ayuntamiento retome la colaboración con entidades animalistas para aprobar la ordenanza de Protección y Bienestar Animal, que ha contado con el apoyo del grupo socialista y popular y el voto en contra de Vox y los no adscritos.

Por último, se ha aprobado la creación de un registro municipal de personas electrodependientes e implantación de medidas de asistencia ante posibles cortes eléctricos, debido a los antecedentes vividos durante el apagón del 28 de abril. La medida ha tenido el voto a favor del grupo popular y las dos concejalas de Vox y el rechazo del resto de grupos, que no han visto que la moción "mejore la situación actual" que recae en competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El pleno también ha albergado la aprobación con unanimidad de la modificación del reglamento interno de servicio contra incendios, la liquidación anual por el convenio de Aguas Nuevas correspondiente al ejercicio 2024, o los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito correspondientes al suministro de gas natural, gerencia municipal de urbanismo, mantenimiento de la web de reservas de espacios municipales dependientes de acción social y las condenas acometidas por alcantarillados en los restaurantes KFC y Popeyes.