El PP reitera las acusaciones al PSOE de C-LM de "vetar" que se hable de corrupción en las Cortes

TOLEDO 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz parlamentario del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha reiterado este sábado las acusaciones al PSOE regional y a su líder, el presidente autonómico Emiliano García-Page de "vetar" que se aborde la corrupción en las Cortes regionales, asegurando que se ha "erigido como defensor de Pedro Sánchez".

En una rueda de prensa concedida en la sede del PP de Talavera de la Reina, Serrano ha afirmado que se han vuelto a demostrar las prioridades de los socialistas en la región en un momento en el que se está atravesando una de las etapas "más oscuras y más débiles de nuestra democracia" ante los escándalos de corrupción en el entorno del presidente del Gobierno de España, según ha informado el PP por nota de prensa.

Según ha argumentado Serrano, el PSOE está "más preocupado y más pendiente de hacer de relaciones públicas del sanchismo que de los castellanomanchegos". En este sentido, ha vuelto ha apuntar al desencuentro del pasado jueves en el pleno del Parlamento regional.

El diputado autonómico del PP ha afirmado que, tanto los diputados de Page como el propio presidente de las Cortes se dedicaron a "vetar", los intentos de los populares de hablar, "ni más ni menos, que de lo que más preocupa en este momento, a los españoles y a los castellanomanchegos como es la corrupción que señala al PSOE".

Por este motivo, Serrano ha insistido en que los socialistas se dedicaron a hacer de defensores de un presidente del Gobierno, "totalmente acorralado y de una legislatura que está absolutamente acabada". Además, ha asegurado que los castellanomanchegos exigen que se celebren unas elecciones generales anticipadas.

El parlamentario 'popular' ha asegurado que los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, "olvidaron cuestiones fundamentales, como es el empobrecimiento que llevamos sufriendo los castellanomanchegos y todos los españoles como consecuencia de las políticas de Pedro Sánchez".

"No dijeron que Sánchez ha recaudado 140.000 millones más en impuestos desde que es presidente, o que la brecha de la renta per cápita entre España y la Unión Europea se ha incrementado un 14 %, por no hablar de la de Castilla-La Mancha, que es mucho mayor", ha asegurado en este sentido.

Además, ha insistido en que los socialistas no se refirieron a la inflación.

Santiago Serrano ha concluido asegurando que el veto en las Cortes Regionales a los temas que "no son cómodos para el Partido Socialista" ya es "una constante", porque el PSOE no permite "que nadie le tosa a Pedro Sánchez en el parlamento autonómico", reiterando la exigencia de que los 8 diputados castellanomanchegos del PSOE en el Congreso dejen de apoyar al Gobierno.