PP reprocha a Page que lleve "11 años diciendo lo mismo" sobre financiación: "¿Qué ha conseguido en 11 años para C-LM?"

El diputado autonómico del PP en las Cortes, Santiago Serrano. - PP C-LM

TOLEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Fiscalidad del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha reprochado al presidente regional, Emiliano García-Page, que lleve "once años diciendo lo mismo" sobre financiación. "¿Qué ha conseguido Page en once años? Ni una nueva financiación, ni más inversiones del Estado, ni las infraestructuras que necesita Castilla-La Mancha, ni soluciones para el agua".

Así, el diputado del PP ha señalado que el mandatario regional "ha fracasado absolutamente en todo aquello que dependía de su capacidad para defender a esta tierra frente a Pedro Sánchez".

Ha asegurado que "cada vez que Pedro Sánchez aprieta el acelerador en las cesiones al independentismo, Emiliano García-Page responde con una rueda de prensa. Ese es el balance de once años: mucho teatro, muchos titulares y ni un solo resultado para Castilla-La Mancha", ha informado el PP en nota de prensa.

Serrano ha señalado que "ahora Page vuelve a endurecer el tono y vuelve a pedir una Conferencia de Presidentes para decirle las cosas a la cara a Pedro Sánchez. El problema es que lleva once años diciendo exactamente lo mismo y once años haciendo exactamente lo contrario".

"Los castellanomanchegos ya no necesitan escuchar otro discurso de Page contra Sánchez. Lo que necesitan es que deje de sostener a Sánchez. Porque mientras él habla, sus ocho diputados en el Congreso votan disciplinadamente todo aquello que permite que el dinero de todos los españoles acabe financiando los privilegios del separatismo", ha afirmado.

El portavoz 'popular' ha recordado que Castilla-La Mancha pierde alrededor de 1.000 millones de euros cada año con un sistema de financiación autonómica que no responde a las necesidades de una región extensa, envejecida y dispersa, mientras el Gobierno de España continúa negociando ventajas para Cataluña.

Serrano ha criticado que "Page dice ahora que no aceptará privilegios para Cataluña, pero los privilegios siguen llegando porque él nunca lleva su supuesta rebeldía hasta las últimas consecuencias. Siempre protesta unos minutos delante de un micrófono y después el PSOE de Castilla-La Mancha vuelve a ser decisivo para mantener a Sánchez en La Moncloa".

"Ya basta de fingir. Si de verdad cree que Sánchez está rompiendo la igualdad entre los españoles, que deje de apuntalarlo políticamente. Lo demás son fuegos de artificio y propaganda".

El portavoz de Fiscalidad del PP ha añadido que "Page se ha convertido en el mejor aliado de Pedro Sánchez. Hace el papel de crítico para intentar engañar a los castellanomanchegos mientras garantiza que nada cambie. Es el perfecto simulador: aparenta enfrentarse al sanchismo mientras lo mantiene vivo".

"Cada vez que Page dice que está harto de Sánchez, los castellanomanchegos deberían mirar qué hacen los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso. Ahí está la verdad. Siempre votan con Sánchez y siempre perjudican a nuestra tierra".

Finalmente, Serrano ha concluido que "el problema ya no es que Page vuelva a convocar otra Conferencia de Presidentes. El problema es que nadie le cree". "Después de once años de anuncios, amenazas y escenificaciones, los hechos demuestran que su supuesto enfrentamiento con Pedro Sánchez ha sido una gran mentira política. Castilla-La Mancha sigue infrafinanciada, sigue perdiendo oportunidades y sigue siendo la gran olvidada mientras Page representa el mismo papel de siempre".