PP reprocha a Simón que no denunciase antes irregularidades en el PSOE: "La responsabilidad no se ejerce a conveniencia"

La portavoz del Partido Popular de Guadalajara, Itziar Asenjo. - PP

GUADALAJARA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Guadalajara, Itziar Asenjo, ha mostrado su incomprensión ante las declaraciones realizadas por la consejera de Igualdad, Sara Simón, preguntándose por qué, "si existían sospechas desde hace tiempo sobre posibles irregularidades en procesos internos del PSOE, no se actuó ni se denunció en su momento".

Asenjo ha señalado que "cuesta entender que, ante dudas o sospechas de esta gravedad, no se acudiera a los cauces correspondientes cuando se tuvo conocimiento de ellas", y ha subrayado que "la responsabilidad política no puede ejercerse a conveniencia ni en función del contexto".

En nota de prensa, Asenjo ha reaccionado de este modo después de que la consejera de Igualdad haya arremetido este viernes contra el secretario general, Pedro Sánchez, por los últimos casos de corrupción y acoso sexual que salpican al partido, poniendo en duda la legitimidad de su elección, al asegurar que se inflaron los censos de votantes, al menos en la provincia de Guadalajara.

La portavoz del PP ha insistido en que "no se puede dar lecciones de feminismo ni de transparencia mientras se guarda silencio, recordando que la credibilidad de cualquier discurso depende de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace".

En este sentido, Asenjo ha advertido de que en la provincia de Guadalajara ya se han vivido en el pasado situaciones graves que fueron conocidas en determinados ámbitos y que no se afrontaron con la diligencia necesaria, insistiendo en que "mirar hacia otro lado nunca protege a las víctimas y sí deteriora la confianza de la ciudadanía en las instituciones".

Por último, Itziar Asenjo ha reclamado explicaciones "claras y responsabilidad política, defendiendo que la lucha contra el acoso y la defensa de la igualdad deben traducirse en hechos concretos, sin silencios ni dobles varas de medir".