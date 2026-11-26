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PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 27 (EUROPA PRESS)

El equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) ha logrado aprobar este jueves en sesión plenaria los presupuestos municipales para el ejercicio 2027, que ascienden a 55.624.857,21 euros, gracias a la abstención de Vox y pese al voto en contra del PSOE e Izquierda Unida.

Las cuentas, las últimas de la presente legislatura, han sido defendidas por el concejal de Hacienda, Andrés Gómez, quien las ha definido como un documento "equilibrado, con cero presión fiscal y deuda bancaria amortizada". Según ha explicado el edil, aunque la cifra global refleja una disminución del 3,95 por ciento respecto a 2026 debido a que el pasado año incluía 3,5 millones de euros finalistas para las obras del Paseo del Bosque, el gasto corriente crece un 2,22 por ciento y supone un incremento del 10,18 por ciento en comparación con el presupuesto de 2023.

En el capítulo de ingresos, Gómez ha subrayado la bajada del IBI y la revisión a la baja de tasas, compensadas por el aumento de cerca de dos millones de euros en la participación en los tributos del Estado. Respecto a los gastos, el titular de Hacienda ha destacado la subida de casi un millón de euros en el Capítulo 1 (personal) para asumir el incremento salarial del 5 por ciento de los funcionarios y el desarrollo de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), situando el gasto de personal en un "razonable" 43,75 por ciento.

Asimismo, el concejal ha detallado el aumento del 6,30 por ciento en subvenciones (Capítulo 4) hasta alcanzar los 5,3 millones -con subidas para el Patronato de Deportes, clubes deportivos y tejido asociativo-, así como el esfuerzo en gasto social, destacando el Servicio de Ayuda a Domicilio, que pasa de 430.000 euros en 2023 a 790.000 euros en 2027 al asumir el Consistorio el 50 por ciento del coste real frente a los precios fijados por la Junta.

En inversiones (Capítulo 6), ha cifrado en 4,6 millones las nuevas partidas -entre ellas 2,03 millones del Plan EDIL para el Mercado y la calle Alejandro Prieto, 1,26 millones para climatización de colegios y 400.000 euros para desbloquear el Plan de Ordenación Municipal (POM)-, a los que se suman 1,7 millones ya adjudicados de 2026.

POSTURA DE LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN

El portavoz de Vox, Félix Canal, ha justificado la abstención de su grupo como "un ejercicio de responsabilidad" para evitar una prórroga presupuestaria que bloquearía las ayudas a las asociaciones en el último año de legislatura. Canal ha calificado las cuentas de "técnicamente impecables" y ha celebrado que este año el Gobierno local haya escuchado a todos los grupos "sin líneas rojas". El edil ha confirmado que el documento incorpora peticiones de su formación bajo criterios de "prioridad nacional", como la eliminación de la partida de cooperación exterior para destinarla a los vecinos de Puertollano, la ampliación de campamentos escolares en días no lectivos y la congelación de festejos.

En el bloque de la oposición que ha votado en contra, el portavoz del PSOE, Manuel Sánchez, ha reprochado al equipo de Gobierno la "falta de ambición social" y la caída del 49 por ciento en inversiones respecto al año anterior, vinculándola a una reducción de 1,1 millones en el ahorro neto municipal y a una baja ejecución presupuestaria que situó en el 33,6 por ciento a fecha de noviembre. Sánchez ha lamentado que el PP haya rechazado las seis propuestas socialistas valoradas en 945.000 euros -cheque bebé, plan de vivienda joven, bono-taxi, ayudas al comercio afectado por obras, recuperación de dos carriles en el Paseo del Bosque y ayudas por el corte ferroviario-, defendiendo que hacer propuestas desde la oposición "no es chantaje, es hacer política".

De igual modo, el portavoz de Izquierda Unida, Jesús Manchón, ha rechazado las cuentas tras denunciar la falta de tiempo para estudiarlas -al haberse entregado el jueves anterior por la noche- y el incumplimiento de sus propuestas programáticas, entre las que citó un plan de dignificación de barriadas, vivienda pública en edificios en desuso, presupuestos participativos y triplicar la ayuda a la protectora Huellas hasta los 120.000 euros. Manchón ha cargado especialmente contra el mantenimiento de partidas para festejos taurinos, criticando que se destinen "100.000 euros a una tarde de tortura animal" frente a los 40.000 euros anuales de la protectora.

EL ALCALDE DEFIENDE EL EQUILIBRIO Y LA INVERSIÓN EN BARRIOS

En el cierre del debate, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha defendido que el presupuesto recoge "en torno al 80 por ciento" de las propuestas de IU, explicando que el contrato de la protectora de animales está en vigor y no puede modificarse sin incurrir en prevaricación. Respecto a los toros, ha recordado que la tauromaquia es patrimonio cultural por ley y ha defendido ofrecer "un abanico cultural amplio" sin descalificar las subvenciones como "paguitas".

Dirigiéndose al PSOE, el regidor ha subrayado que el Ayuntamiento está sujeto a la regla de gasto y ha reprochado al Gobierno central que imponga por decreto la subida salarial del 5 por ciento a los funcionarios sin aportar financiación, además de denunciar la falta de inversiones estatales como la Variante Norte y la negativa de la Junta a bonificar los abonos Avant. Ruiz ha rechazado que se abandone la periferia, asegurando que siete de los diez millones de fondos europeos van destinados a los barrios -con cerca de cinco millones en Fraternidad- y que el Consistorio ha amortizado 33 millones de euros de deuda en tres años sin subir impuestos.

EL" MARRÓN" DEL CLIME

Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Puertollano ha aprobado el reconocimiento y pago de más de 7,37 millones de euros a Elecnor, la empresa adjudicataria del Plan Clime, correspondiente a la anualidad del ejercicio y a los atrasos acumulados por la revisión de precios de la energía desde 2022. La propuesta ha salido adelante con el voto en contra de Izquierda Unida, en una sesión marcada por el enfrentamiento dialéctico entre el alcalde y el portavoz de IU, Jesús Manchón, y por la coincidencia de ambos en señalar el contrato como "un marrón" heredado que lastra las arcas municipales y deja una iluminación deficiente en la ciudad.

Manchón ha reprochado al Partido Popular que intente responsabilizar exclusivamente a la izquierda de lo ocurrido cuando, según ha recordado tirando de actas plenarias, la adhesión a la Fase 2 del Plan Clime en 2017 contó con el voto favorable tanto del PSOE como del PP, mientras que IU y Ciudadanos votaron en contra. De su lado, el alcalde ha replicado acusando a Manchón de "mentir" en el Pleno al asegurar que existía la posibilidad de prorrogar el contrato -extremo que ha negado citando los pliegos- y le ha reprochado su "falta de transparencia" cuando formaba parte del anterior equipo de Gobierno junto al PSOE.