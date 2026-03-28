PP de Toledo condena la "grave" agresión al exalcalde de Pepino y muestra su "total apoyo" a Inocencio Gil

Ayuntamiento de Pepino - PP DE TOLEDO

TOLEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Toledo ha mostrado su "más firme apoyo" a Inocencio Gil Resino, exalcalde de Pepino y actual portavoz municipal, tras la "grave" agresión sufrida al término del pleno celebrado en el Ayuntamiento de la localidad.

Desde el Partido Popular condenan de manera "rotunda" estos hechos, en los que, según la denuncia presentada, una persona que formó parte de la candidatura del PSOE en las últimas elecciones municipales, profirió insultos reiterados durante la sesión plenaria y posteriormente agredió físicamente al exalcalde en el interior de las dependencias municipales.

Un episodio, según señalan los 'populares', de "extrema gravedad" que "atenta" contra los principios básicos de respeto y convivencia que deben regir la vida pública, y por el que quieren trasladar todo su respaldo a Inocencio Gil y a su familia, deseándole una pronta recuperación, así como reconocer su trayectoria y compromiso con el servicio público y con los vecinos de Pepino.

"Resulta especialmente preocupante que estos hechos se produjeran en el transcurso de un pleno municipal, el máximo órgano de representación democrática de los ciudadanos, sin que se adoptaran medidas para evitar una escalada de tensión. La política no puede convertirse en un espacio de enfrentamiento ni de violencia", añaden desde el PP de Toledo en un comunicado.

Desde el Partido Popular de Toledo lamentan "profundamente" este "clima de tensión y deterioro" de la convivencia y hacen un llamamiento a la "responsabilidad" de todas las fuerzas políticas para rebajar la confrontación, garantizar el respeto institucional y preservar la dignidad de las instituciones.

El Partido Popular reafirma su compromiso con "una política basada en el respeto, la libertad y la convivencia", y confía en que los hechos sean esclarecidos a la mayor brevedad, depurándose las responsabilidades que correspondan.