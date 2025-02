PP Toledo pedirá en pleno este viernes que Delegación del Gobierno actúe ante el "aumento" de criminalidad en la ciudad

Insiste en que solo habrá una manifestación del 8M por decisión del Consejo Local de la Mujer para evitar falta de unidad

TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toledo ha avanzado que pedirá en el pleno de este viernes --mediante una moción-- que la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha actúe de forma "oportuna" para reducir la tasa de criminalidad en la ciudad, que en el último trimestre del pasado año ha aumentado "en un 15 por ciento".

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha avanzado en rueda de prensa los detalles de esta moción, con la que el PP pide a la Delegación del Gobierno de la región y al Ministerio de Interior que actúe en la ciudad, pues la criminalidad "ha subido de manera importante y preocupante".

Con "datos objetivos", ha señalado Velázquez, son "de los peores que ha sufrido nunca" la ciudad, donde hay delitos que "no son graves en cuanto a homicidios" y que tienen más que ver con "robos con violencia". También ha señalado que este aumento también se replica a nivel provincial por la cercanía de Toledo con Madrid.

En este punto, ha criticado la "autocomplacencia y satisfacción" que muestra la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, por estos datos, que parece "mas preocupada ante la obra que se está realizando en su nuevo despacho" que de estas cifras.

"Nos llena de preocupación y nos alarma", ha afirmado Velázquez, mostrando la entera disposición del Ayuntamiento y su máxima colaboración, poniendo en valor medidas contra delitos de droga con la presencia de la patrulla canina de la ciudad.

No obstante, ha mencionado que el aumento de los delitos tiene que ver con ámbitos en los que no tiene competencias la Policía Local.

MANIFESTACIÓN 8M

De otro lado, preguntado por la manifestación en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha insistido en que después de reunirse el Consejo Local de la Mujer durante "cinco horas", se ha determinado que se celebrará solo una manifestación "fundamentalmente buscando la unidad".

"No se realizará otra manifestación para que no haya dos, como pasó el año pasado. Pero estamos observando que si se hace manifestación parece que no gusta y si no se hace manifestación parece que tampoco gusta", se ha quejado el alcalde.

La realidad de este año en la Semana de la Mujer es que se van a convocar "más de 50 actividades", ha afirmado el alcalde, poniendo en valor que "nunca antes" se habían realizado tantas actividades y afeando que "otros y otras" quieran buscar "enfrentamiento y confrontación" en esta fecha cuando el Gobierno municipal "trabaja de verdad por conseguir la igualdad".

ALEGACIONES AVE

Finalmente, preguntado por las alegaciones de la ciudad de Toledo al proyecto de la estación del AVE en el trazado Madrid-Lisboa, ha señalado que se amplía el periodo de alegaciones hasta el 18 de marzo, marcado anteriormente el 11 de marzo, remarcando que serán un "fiel" reflejo de lo que opine la ciudadanía toledana.

Sobre la posibilidad de que Talavera de la Reina y Torrijos presenten las suyas propias, Velázquez ha considerado que cada municipio debe expresar sus deseos. "Los deseos en los municipios son muy legítimos en cada uno de ellos. Lo que debemos hacer cada uno de los municipios es presentar las alegaciones, que son los deseos que tenemos", ha insistido.

Las alegaciones de Toledo serán "un fiel reflejo de lo que opina la ciudadanía de Toledo en relación a las dos ubicaciones que desde el Gobierno central han marcado", ha expresado Velázquez. "Entiendo que por ahí también deben ir los tiros, tanto en Torrijos como en Talavera", ha afirmado el alcalde.