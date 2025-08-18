PP ve "irresponsabilidad y descoordinación" en la gestión del Gobierno de C-LM en la "crisis" de lengua azul

TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico responsable del área de Ganadería en el Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, ha denunciado este lunes la "absoluta dejación de funciones" de la Junta con los ganaderos de la región en la crisis sanitaria de la lengua azul, culpando además a la administración regional de "irresponsabilidad y descoordinación".

Así se ha pronunciado Lucas-Torres en referencia a la crisis sanitaria que atraviesa el sector ganadero de Castilla-La Mancha, que afecta con especial gravedad al ganado ovino en provincias como Ciudad Real y Toledo y comarcas como el Valle de Alcudia.

Según informa el partido, el diputado autonómico ha recordado como, durante la reunión que se mantuvo el pasado 13 de agosto, los responsables del Gobierno regional "llegaron a culpar directamente a los ganaderos por no haber vacunado en primavera, cuando ni siquiera se conocía qué serotipos circulaban y la propia Junta no había facilitado información oficial ni a veterinarios ni a explotaciones ganaderas".

"El serotipo 3 está causando estragos en el ovino con pérdidas, muertes y un fuerte impacto económico, mientras la administración sigue sin dar una respuesta clara", ha denunciado el representante del PP, que ha alertado de que los ganaderos se ven obligados a recurrir a medicinas para mitigar los efectos en el ganado enfermo "sin un plan sanitario riguroso ni apoyo real por parte del Gobierno regional".

Dicho esto, ha denunciado que los ganaderos que se dirigen a las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAS), reciben como respuesta que los veterinarios se encuentran de vacaciones y no se puede hacer nada salvo esperar y ver cómo muere su ganado. Una situación, según el diputado autonómico de los populares "intolerable y que pone de manifiesto el abandono total del sector por parte de Page".

En materia económica, ha añadido Lucas-Torres, la situación es "insostenible", ya que las ayudas de 2024 "nunca se concedieron y ahora la administración regional dice estar estudiando cómo recuperarlas".

En cuanto a la ayuda de 2025, que iba a salir durante agosto, "se ha retrasado de nuevo a septiembre, con la excusa de un incremento que, como ya han reconocido, no llegará a todos los afectados", ha condenado.

Sobre las vacunas, el responsable del área de Agricultura y Ganadería del PP-CLM ha afirmado que la vacuna S3 cuesta cuatro o cinco veces más que las demás, pero la Junta ni compra ni la distribuye, como sí hacen otras comunidades autónomas que financian, incluso, parte de su aplicación.