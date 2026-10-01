PP y Vox acusa de falta de acciones y planificación hídrica y la Junta reivindica el impacto de sus políticas

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, durante su intervención en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. - CARMEN TOLDOS/CORTES C-LM

TOLEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha celebrado este jueves ha sido escenario de una confrontación entre los partidos de la oposición, Partido Popular y Vox, y el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política y gestión hidrológica en la región.

Un debate marcado por las acusaciones al Gobierno de Castilla-La Mancha de falta de acciones ejecutivas y planificación para garantizar el acceso al agua en la región, frente a un PSOE que ha acusado a la oposición de falta de credibilidad por su posición a nivel nacional en materia hidrológica, y una Junta que ha reivindicado el impacto de sus medidas.

El diputa de Vox, Iván Sánchez, ha centrado su intervención en reiterar la defensa de su Grupo a un "plan nacional del agua" que ha planteado como una alternativa a la "confrontación territorial", de la que ha responsabilizado al PSOE y al Partido Popular.

Sánchez ha argumentado que la cuestión hídrica requiere de una política a largo plazo, dado que en la actualidad las administraciones se limitan a gestionar el momento. "Cuando llueve mucho hablamos de inundaciones, y cuando deja de llover hablamos de sequía", ha señalado.

Una situación frente a la que ha planteado la necesidad de "hacer infraestructuras y embalses donde sea técnica y ambientalmente viable". "Hay que hacer las conexiones, canalizaciones, depósitos, estaciones de potabilización", ha añadido.

"No se puede estar permanentemente cambiando las reglas para después pedirle al sector primario que invierta en modernizar, en conseguir aprovechar el agua y encima que sea competitivo con sus precios", ha argumentado.

El parlamentario de Vox ha concluido reclamando "planificación" basada en "qué modelo hídrico queremos para España ahora y dentro de 30 años".

PP ACUSA AL GOBIERNO DE FALTA DE ACTUACIONES

Por su parte, el parlamentario del Partido Popular Santiago Lucas-Torres ha acusado al Gobierno de Castilla-La Mancha encabezado por Emiliano García-Page de inacción en materia hídrica, asegurando que "doce años después seguimos hablando de pozos pendientes, derechos sin resolver, restricciones, depuradoras que no llegan, reutilización insuficiente, grandes infraestructuras que continúan esperando, mucho discurso, mucho anuncio y demasiadas soluciones pendientes".

El diputado 'popular' ha señalado la necesidad de "depuradoras, reutilización de aguas residuales para recargar el acuífero o sustitución de regadíos como otras comunidades autónomas", así como "renovación de redes".

Lucas-Torres ha insistido en su acusación al Ejecutivo de crear "órganos para diagnosticar problemas que en la región conocemos desde hace décadas" mientras, "siguen pendientes reivindicaciones esenciales".

Frente a esto, el parlamentario ha asegurado que la posición de su grupo "es inequívoca" y se basa en "apostar por un Plan Nacional de Aguas basado en planificación, infraestructuras y solidaridad" aunque condicionado a la premisa de que "ningún recurso puede salir de nuestra región comprometiendo las necesidades presentes y futuras".

Asimismo, ha reclamado "una auditoría hídrica regional" así como "un verdadero plan de infraestructuras hidráulicas".

EL PSOE ACUSA AL PP Y VOX DE FALTA DE CREDIBILIDAD

En respuesta, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco José Barato, ha acusado a la oposición de falta de credibilidad, ya que sus posturas varían "cuando tienen delante a quienes dentro de su partido defienden los intereses hídricos de otras regiones".

Barato ha centrado su atención en el PP asegurando que ha venido "agachando la cabeza cuando los dirigentes de su partido dicen que los intereses hídricos de otras regiones están por encima de Castilla-La Mancha".

En cuanto a Vox, ha señalado que en su intervención ha reiterado su propuesta nacional pero "sin definir en ningún caso qué soluciones concretas proponen ustedes que beneficien a Castilla-La Mancha".

Frente a esto, ha defendido que "la gente sabe que Castilla-La Mancha sí tiene hoy un presidente y un Gobierno que defiende el agua en Castilla-La Mancha por encima de todo y de todos". "Un Gobierno que negocia cuando tiene que negociar, que recurre cuando tiene que recurrir y que alega cuando tiene que alegar", ha añadido, criticando la falta de aportaciones de las administraciones gobernadas por PP y Vox a la planificación del agua.

En cuanto a las acusaciones de falta de actuación en materia de infraestructuras, Barato ha reivindicado "208 millones ejecutados en infraestructuras del agua desde que Emiliano García-Page es presidente de esta región". "Entre ellos, 73 nuevas depuradoras e inversiones para garantizar el abastecimiento del agua, como la tubería Manchega", ha añadido.

El diputado del PSOE ha concluido reivindicando que "el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page" es el de "pelear donde sea y contra quien sea por las necesidades y derechos de Castilla-La Mancha".

MERCEDES GÓMEZ DEFIENDE EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE LA JUNTA

En la misma línea que el parlamentario socialista, por parte del Ejecutivo regional, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha rechazado las críticas del PP y Vox, reivindicando el impacto de las medidas en política hidrológica.

En materia de infraestructuras, la consejera ha destacado la tubería manchega para "aportar 65 hectómetros públicos, 65 millones de metros cúbicos de agua a 738.123 personas de nuestra región, 238 municipios". Asimismo, ha puesto en valor la donación de "246 sistemas de depuración para 539.917 personas y 256 municipios".

También ha reivindicado la labor política de reivindicación, reclamando "al Estado que también las infraestructuras hidráulicas cuenten del apoyo público para que el coste sea asumible por todos los usuarios, porque hay que tener en cuenta que eso no sucede en todas las regiones".

La consejera ha reclamado a los grupos de oposición que se sumen a las reivindicaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha, argumentando que "cuando ustedes hablan de un pacto nacional precisamente lo que se incumple es esto para Castilla-La Mancha".

En cuanto al canon del agua, la consejera ha rechazado el argumento del parlamentario de Vox sobre recaudación, afirmando que "lo que se hace es tener a disposición un fondo específico en materia del ciclo incretelar del agua para permitir precisamente a todos los municipios de Castilla-La Mancha contar con recursos adicionales".

Además, ha anunciado que próximamente se aprobará "un decreto que nos va a permitir que tanto el canon Directiva Marco del Agua Europea del año 2025 como del año 2026 llegue a todos y cada uno de los municipios en el 25% que estaba asignado".

RESOLUCIÓN A FAVOR LAS ALEGACIONES FORMULADAS POR EL GOBIERNO DE C-LM A LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

El debate ha concluido con la aprobación de una resolución secundando las alegaciones en los procesos de planificación hidrológica e instando al Gobierno regional a seguir exigiendo el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales, gracias a los 17 votos del PSOE frente a la abstención del PP y el voto contrario de Vox.

Por su parte, la propuesta del PP reclamando la reactivación del Pacto Regional por el Agua ha sido rechazada por el voto contrario del PSOE, absteniéndose los 4 parlamentarios de Vox.

Igualmente, la propuesta de Vox, centrada en su reclamación de un Plan Nacional del Agua, ha sido rechazada por la mayoría socialista y la abstención de los 12 diputados del PP.