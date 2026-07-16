PP y Vox piden ejecutar y aumentar el presupuesto contra la siniestralidad y PSOE aboga por el diálogo social

La parlamentaria del PP Itziar Asenjo. - CARMEN TOL2/CORTES

TOLEDO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Partido Popular y Vox han pedido este jueves en las Cortes regionales aumentar el presupuesto y las ayudas para combatir las cifras de siniestralidad laboral que presenta la Comunidad Autónoma, mientras que desde el PSOE han defendido la necesidad de tener una cultura preventiva, como la que el Ejecutivo regional lleva años haciendo a través del diálogo social.

Así lo han puesto de manifiesto los tres grupos parlamentarios tanto en sus intervenciones como en las resoluciones presentadas al debate general relativo a la siniestralidad laboral en Castilla-La Mancha --sustanciado a raíz de sendas iniciativas de PSOE y PP-- que se ha celebrado en el Parlamento.

Desde Vox, el diputado Iván Sánchez ha apuntado directamente a la "enorme responsabilidad" del Gobierno regional para luchar contra las cifras, convencido de que "no basta con crear estructuras administrativas ni con anunciar nuevos organismos" sino que hay que acometer una "prevención útil, con una maquinaria segura, con una formación práctica, con equipos de protección, con inspecciones eficaces, con ayudas para que las empresas puedan invertir en seguridad".

No obstante, ha lamentado que en la actualidad, "desgraciadamente cuanto más dinero pone el PSOE, más víctimas mortales hay, sea en seguridad sea aquí en trabajo, sea en las políticas que tienen las mujeres, sea en lo que sea, cuando ponen más dinero más gente muere", ha manifestado Sánchez, quien ha argumentado que, a tenor de los datos que reflejan el aumento de los accidentes laborales, "el dinero que están poniendo lo están poniendo mal".

"No puede ser que en una semana mueran cuatro trabajadores en Castilla-La Mancha, eso es lo que no puede ser" y a por eso "hay que ver las medidas para darle la vuelta a esa fatídica estadística".

PP: "ALGO NO ESTÁ FUNCIONANDO"

A continuación, la parlamentaria del PP Itziar Asenjo, ha asumido que "en Castilla-La Mancha algo no está funcionando" y "hacen falta más que buenas palabras" y un cambio "en el rumbo de las políticas de prevención", teniendo en cuenta que los resultados "no son los que tienen que ser" y en la región hay "un problema muy grave en siniestralidad" y este año "se han encendido nuevamente todas las alarmas".

"Hemos visto cómo las organizaciones sindicales están advirtiendo de que nos estamos enfrentando a un año que es especialmente duro si no se toman medidas" aunque el problema, ha añadido, es que "echamos en falta es esa falta de objetivos públicos y cuantificables que permitan evaluar realmente la siniestralidad" e indicadores periódicos "que permitan conocer qué medidas son las que están funcionando y cuáles deben corregirse".

En este punto, se ha preguntado por la creación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, que "no puede únicamente evaluarse por el hecho de existir", y ha instado a ejecutar el presupuesto que el Gobierno regional destina a este fin "en actuaciones eficaces y oportunas", ya que si se sigue trabajando en la misma línea "los resultados, como no puede ser de otra manera, van a seguir siendo exactamente los mismos que han venido siendo hasta ahora".

PSOE: "EL GOBIERNO NO MIRA PARA OTRO LADO"

La diputada del PSOE María Isabel Sánchez ha dicho compartir con PP y Vox "la necesidad de apostar y seguir trabajando por reducir la siniestralidad de los haciendes laborales" pero no así dónde está cada uno cuando se desgranan las acciones que se están llevando a cabo por el Gobierno de Castilla-La Mancha que le consta, ha asegurado, que "no mira hacia otro lado" ante los resultados.

En cuanto a la siniestralidad, ha destacado que "es responsabilidad de todos crear esos espacios saludables y seguros", de la empresa para poner "las medidas necesarias", de los trabajadores utilizando esos medios para "asegurar sus seguridad" y de las administraciones e instituciones "que han de proveer esos recursos necesarios y fomentar la cultura de la prevención".

"Y hay que poner a disposición recursos, y hay que poner a disposición formación, inspección, asesoramiento, inversión, y sobre todo, esa cultura preventiva, y eso es lo que lleva años impulsando" este Ejecutivo regional a través del diálogo social, para conseguir el "objetivo final" que es el de "siniestralidad cero".

RESOLUCIONES

El debate se ha resuelto con el rechazo de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Vox instando a la Junta a aumentar "las partidas y líneas de subvenciones desde prevención de riesgos laborales en las empresas y negocios tras el aumento de los accidentes laborales en Castilla y La Mancha" y a revisar las políticas de prevención de riesgos laborales "eliminando todo gasto superfluo y revertirlo en medidas eficaces para los trabajadores".

El PP, que ha visto como su propuesta también era rechazada por la mayoría solicitaba en ella al Ejecutivo a impulsar "un nuevo plan de choque contra la siniestralidad laboral, priorizando la prevención de los accidentes graves y mortales; a incrementar la dotación presupuestaria y a "presentar ante las Cortes de Castilla-La Mancha un informe de evaluación sobre la actividad desarrollada por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha".

La propuesta del resolución del PSOE ha salido adelante con sus únicos votos y la abstención de Vox y PP, y en ella se reafirmaba el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la protección de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras; se destacaba la figura del Instituto Regional de Salud y Salud Laboral como organismo de referencia en materia de prevención de riesgos laborales; se apostaba por seguir impulsando el diálogo social como principal herramienta para el diseño, evaluación y mejora de las políticas de prevención de riesgos laborales y se defendía iniciar los trabajos de un nuevo acuerdo estratégico en este ámbito.