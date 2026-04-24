PP, Vox y PSOE suman fuerzas en el pleno de Toledo para pedir al Gobierno rehabilitar la Casa del Diamantista

Archivo - Casa del Diamantista. - CHT - Archivo

TOLEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESs) -

El pleno municipal del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado en su sesión ordinaria celebrada este viernes la moción presentada por el Grupo Municipal Popular que insta al Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), a la ejecución de las actuaciones de rehabilitación de la Casa del Diamantista. Una moción aprobada por todos los grupos municipales, excepto IU-Podemos que se ha abstenido.

Se trata de un inmueble singular del patrimonio histórico de la ciudad y cuya localización en la ribera del río Tajo, en el entorno de la senda ecológica, "le confiere un valor estratégico dentro de la relación histórica entre la ciudad y su río", defendía el PP en su texto.

En su intervención, el concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano, ha recordado que, en enero de 2022, la CHT encargó la redacción del proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación del inmueble, con un coste de 131.976,36 euros. "Pero han pasado tres años y, sin que conste el inicio ni la ejecución material de las actuaciones anunciadas, el proyecto no ha sido desarrollado, permaneciendo el inmueble en situación de progresivo deterioro".

"Esta situación supone una pérdida de patrimonio y una oportunidad desaprovechada para la ciudad de Toledo, por lo que el Ayuntamiento considera necesario instar a la Administración competente a su ejecución efectiva", ha señalado Lozano.

Otra moción que ha visto la luz, tras el apoyo del PP, ha sido la presentada por Vox que propone la incorporación de Toledo a la Red Europea de municipios 'Family Friendly', red que agrupa a ciudades comprometidas con el desarrollo de políticas públicas orientadas al apoyo a las familias, la conciliación, la natalidad y el bienestar de todos sus miembros. Esta iniciativa que ha sido rechazada por PSOE e IU.

"La integración en esta red supone una oportunidad estratégica para los municipios que apuestan por políticas familiares activas, ya que permite el intercambio de buenas prácticas, el acceso a programas de colaboración y la mejora del posicionamiento institucional en el ámbito europeo en materia de políticas sociales", ha defendido el edil de Educación, Daniel Morcillo.

Además, ha indicado, esta iniciativa no se limita a un reconocimiento simbólico, sino que impulsa "la adopción de medidas concretas que favorecen la calidad de vida de las familias, promoviendo entornos urbanos más adaptados a sus necesidades, facilitando la conciliación laboral y familiar y fortaleciendo el papel de la familia como eje vertebrador de la sociedad".

POLÉMICA EN TORNO A LA REGULARIZACIÓN

La que no ha prosperado es otra de las mociones presentadas por el PP, tras rechazar una transaccional presentada por Vox, relativa a la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de España. Los de Abascal proponían que el Ejecutivo central iniciase los mecanismos necesarios "para la repatriación de todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en España y establezca la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda".

El portavoz 'popular', José Manuel Velasco, ha asegura que su texto no responde únicamente a la necesidad de ordenar los flujos migratorios, "sino también a la obligación de proteger los derechos de las personas migrantes, una política migratoria desordenada, sin planificación ni criterios definidos, no beneficia a quienes llegan a nuestro país; al contrario, genera falsas expectativas que acaban perjudicándoles".

Velasco ha advertido de que no se puede utilizar la política migratoria con fines electoralistas o políticos, creando la sensación de que acceder a la regularización es sencillo o automático, "no se puede trasladar la idea de que no existen requisitos o que cualquier circunstancia previa carece de relevancia, eso genera inseguridad y expectativas irreales", ha señalado.

Sobre este asunto, la portavoz de Vox, Inés Cañizares, ha defendido que "como país, tenemos derecho a decidir quién tiene que entrar y de qué manera. Los ayuntamientos no tenemos competencias en esta materia, pero somos los municipios los que nos vemos afectados por estas políticas".

Mientras, la bancada socialista ha calificado la iniciativa como "profundamente racista y xenófoba" y contraria a los intereses del país. La portavoz socialista, Noelia de la Cruz ha denunciado lo que considera un discurso "alarmista y deshumanizador" por parte del PP y Vox, basado en argumentos como el colapso de los servicios públicos, la inseguridad o el supuesto "efecto llamada".

Sobre este proceso de regularización migratoria, el portavoz de IU, Txema Fernández, ha acusado al PP "de arrodillarse a los dictados de VOX aplicando la prioridad Naci-onal".

NI PSOE NI IU CONSIGUEN APROBAR SUS PROPUESTAS

También se ha rechazado otra de las mociones presentada por el Grupo Municipal Vox para la implantación de una línea de autobús hacia el parque Puy du Fou como medida compensatoria a los toledanos.

Tampoco han prosperado las dos mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista; una de ellas relativa al refuerzo preventivo de las actuaciones de desinfección, desinsectación, desratización y control de plagas en la ciudad de Toledo; y otra, que proponía desarrollar la segunda fase del paseo Alberto Sánchez en el polígono residencial de Toledo.

Los socialistas, ha explicado Alicia Escalante, piden intensificar la prevención y el control de plagas en la ciudad "ante la falta de anticipación del gobierno de Velázquez".

"El problema es que ustedes han asumido como normal llegar tarde", ha denunciado, recordando episodios recientes en los que "las plagas de insectos inundaban la ciudad y las ratas invadían incluso las casas, además de calles, parques y jardines de todos los barrios".

En cuanto al Paseo de Alberto Sánchez, Laura Villacañas ha instado al alcalde a priorizar esta actuación y a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias, advirtiendo de que lo contrario "confirmaría lo que muchos vecinos y vecinas ya sienten: que viven en un barrio completamente abandonado".

Tampoco ha contado con el apoyo de la Corporación Municipal la moción presentada por el Grupo Municipal de IU-Podemos en la que pide el reconocimiento de la seguridad y salud en el trabajo.

En su texto, Fernández ha apelado a la responsabilidad de las administraciones para "visibilizar la lucha cotidiana contra la siniestralidad laboral", al tiempo que ha reclamado al equipo de Gobierno dar continuidad a la iluminación del edificio municipal el próximo 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, como se ha venido haciendo con determinados elementos e infraestructuras de la ciudad.