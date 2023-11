PP y Vox sacan adelante en Guadalajara la moción en contra de la amnistía en un pleno en el que PSOE ha rehusado votar

GUADALAJARA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha sacado adelante, con los votos a favor del equipo de Gobierno (PP y Vox) y la abstención de PSOE y Aike la propuesta presentada por los formaciones lideradas a nivel nacional por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal contra la amnistía a los independentistas catalanes.

Una moción conjunta de los grupos municipales PP y Vox en la que el Grupo Municipal Socialista no ha querido hacer uso de su derecho al voto, decisión que su portavoz, Lucía de Luz, ha justificado en su desacuerdo con la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente con fines partidistas, pidiendo que conste en acta que no han querido participar de la votación por ese motivo.

En su intervención, la alcaldesa, la 'popular' Ana Guarinos ha respondido a la portavoz socialista diciéndole que si bien su petición podrá constar en acta, la ley dice que cuando uno no vota se considera como una abstención en base a dicha ley.

Un pleno no falto de polémica, en el que tanto la alcaldesa como el portavoz del Grupo Municipal Popular, Alfonso Esteban, han pedido en reiteradas ocasiones y sin éxito al exalcalde socialista y actual concejal en el Ayuntamiento que, como diputado nacional que es también, dijera si mañana miércoles apoyará o no la investidura de Pedro Sánchez.

"Todo esto va a pasar gracias usted, señor Rojo, que va a pasar a la historia en Guadalajara no por lo que ha hecho sino por lo que hará mañana y pasado mañana" pero "todavía tiene la oportunidad", ha señalado Guarinos dirigiéndose a Rojo, a quien ha reclamado que escuche el clamor de la calle, recordando que el pasado domingo unos 9.000 guadalajareños ya dijeron no a la amnistía y no a la investidura de Pedro Sánchez, convencida de Guadalajara dejó ahí bien claro que está en contra de estos pactos.

"Quien haga lo contrario mañana estará traicionando a los ciudadanos de Guadalajara que es a quienes representa", ha incidido la regidora, sin obtener respuesta alguna por parte de Alberto Rojo, que escuchaba atentamente pero que ha preferido no pronunciarse en el pleno pese a los requerimientos realizados.

De su lado, el portavoz del PP, Alfonso Esteban, ha remarcado también en su intervención la urgencia de esta sesión extraordinaria dado que la investidura de Pedro Sánchez está prevista para las próximas horas, repasando una a una algunas de las consecuencias negativas que según su formación va a conllevar esta decisión.

Y es que, según Esteban, la deuda catalana "que pretende borrar Sánchez, también la tendremos que asumir los ciudadanos de Guadalajara".

Desde Vox, para su portavoz Víctor Morejón, Pedro Sánchez está arrastrando a España por un "tobogán" que la va a llevar al "desastre", instando también al concejal del PSOE y diputado a defender la unidad del país con su voto.

Una sesión en la que Susana Martínez insistió en que este debate no es competencia municipal y que por lo tanto, aunque el tema pueda ser relevante, no era el lugar ni el trabajo que han encomendado los vecinos a esta Corporación y "no es aquí donde hay que hacerlo" sino el Congreso.

Tanto Martínez como la portavoz del PSOE, Lucía de Luz, han acusado a Guarinos de usar las instituciones en su beneficio.

"Están usando las instituciones, el tiempo de los funcionarios y los recursos para algo que no tiene interés para estas institución".

"Están alimentando a la bestia", ha apuntado la portavoz de Aike.

"Hoy estamos aquí porque usted se empeña en convertir las instituciones en su instrumento político", ha remarcado por su parte Lucía de Luz tras insistir en que este tema ya se debatió el pasado 27 de octubre.

"No vamos a consentir desde este grupo que quiera convertirlo este salón de plenos en una herramienta sectaria y partidista", ha subrayado, calificando esta convocatoria de "tendenciosa y oportunista".