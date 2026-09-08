El precio del turismo usado sube un 2,6% en agosto en tasa interanual en Castilla-La Mancha

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TOLEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

En agosto se ha registrado un alza del 2,6% en el precio del turismo usado en Castilla-La Mancha sobre el mismo mes del año anterior, tal y como ha informado este martes la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

De media, se pagaron 13.529 euros en la comunidad, mientras que, en el conjunto nacional, el turismo de segunda mano tuvo un coste en el mes de 13.466 euros, un 3,4% más caro que en agosto de 2025. En términos mensuales (sobre julio de 2026), el precio de los turismos usados cae un 0,4% en la comunidad, frente a un incremento del 0,5% en la media nacional.

En los coches más antiguos de segunda mano --superan los 8 años--, el precio medio se situó en Castilla-La Mancha en 11.270 euros, un 8,7% de subida interanual, en contraste con los 11.146 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 6,7%. En términos mensuales (sobre julio 2026), el precio de los turismos usados aumentó un 1,4% en la comunidad, con una media en España del 0,1%. El segmento de los turismos de más de 8 años acumula en la comunidad el 57,9% sobre el total de las ventas, frente al 63,8% a nivel nacional.

Ciudad Real registra la mayor subida de precios interanuales en Castilla-La Mancha en agosto.

MERCADO NACIONAL

Los turismos de segunda mano se pagaron en agosto de media a 13.466 euros, un 3,4% de subida sobre el mismo mes de 2025. A pesar de que supone un impulso al coste por coche, cabe apuntar una contención respecto a los precios del primer semestre, con un máximo de 13.610 euros en marzo. Además, el vehículo de ocasión se muestra más moderado que el conjunto de los precios si se tiene en cuenta que el IPC de agosto repunta al 4,3%.

En los ocho primeros meses del año, los coches usados se han pagado a 13.416 euros, un 3,4% superior a la media del mismo periodo de 2025. En términos mensuales -sobre julio-, el turismo de segunda mano se incrementa el 0,5%.

Así, los que superan 8 años, que acumulan el 63,8% de las transferencias de agosto, se encarecen un 6,7%, con un precio medio de 11.146 euros. No obstante, moderan su subida en términos mensuales, con un alza de una décima respecto a julio.

Las unidades más nuevas, aunque minoritarias, sigue ganando adeptos. Aumentan un 15% las ventas de los coches más caros -por encima de los 36.000 euros- y el 17%, los que oscilan entre los 28.000 y 36.000 euros. En el otro extremo, se reduce un 0,3% el número de coches de menos de 3.000 euros transferidos en agosto y los de 3.000 a 6.000 suben un 4,9% en un mes en el que el mercado crece el 6,1%. No obstante, los coches de menos de 6.000 euros acumulan el 44% del total y los que superan los 28.000, suponen el 11,8% de las ventas de agosto.

Con un incremento medio del mercado del 3,4% en agosto, las 17 comunidades autónomas han visto aumentar el precio del turismo de segunda mano, con un máximo del 13,5% en Baleares y un mínimo del 0,3% en Galicia. En el tramo de más de 8 años de antigüedad, con una subida del 6,7%, también se produce una subida unánime, con un 13,4% en Baleares y un mínimo del 3% en Cantabria.

El precio del turismo usado ha venido marcado por los sucesos acaecidos en Ceuta en agosto. Así, el coste sufre en la ciudad un descenso interanual del 7,5%, el mayor con diferencia de toda España, tras un desplome en las ventas del 33%. Por contraste, la mayor subida del precio en España, el 24,6%, se registra en Melilla, a pesar de que las ventas caen en agosto un 7,4%. Al margen de las ciudades autónomas, se producen alzas superiores al 10% en Álava, Baleares, León, Ávila y Teruel. Y los precios caen, respecto a agosto de 2025, en Girona, Ourense, La Coruña, Palencia y Huesca.

"Este agosto ha entrado, por fin, el Plan Auto+, las ayudas a la compra de coches electrificados. Desde Ancove celebramos la continuidad de la ayuda, aunque denunciamos la incertidumbre que genera, pues el dinero presupuestado de 400 millones (350 para particulares) ya está casi agotado y hay que esperar a una prórroga presupuestaría. Pero, sobre todo, en Ancove consideramos injusta la discriminación que supone que los coches electrificados de menos de 12 meses solo reciban ayudas si se comercializan a través de los concesionarios, dejando fuera a los más de 15.000 compraventas que hay en España", señala Eric Iglesias, presidente de Ancove.