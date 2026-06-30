El precio de vivienda nueva y usada en C-LM escala un 20%, situándose como la segunda región que más crece, según Tinsa

Archivo - Anuncios en una inmobiliaria, a 17 de octubre de 2024, en Madrid (España). El pasado 15 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven de 2024, que repartirá 200 millones de euros entre las comunidades a - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

La provincia de Toledo lidera el ascenso a nivel nacional y en segunda posición se coloca la de Albacete

MADRID/TOLEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda nueva y usada en Castilla-La Mancha ha crecido un 20,3% en el segundo trimestre del año, situándose como la segunda región que más crece. La provincia de Toledo lidera este ascenso en precios a nivel nacional, con un 24,8 por ciento más y en segunda posición, se coloca la de Albacete, con un crecimiento del 21,1 por ciento.

Según la estadística Imie mercados locales realizada por Tinsa, en cuanto a capitales, Albacete, con un ascenso del 23,5 %, encabeza el ranking a nivel nacional.

En este segundo trimestre de 2026, Talavera de la Reina (Toledo), con un crecimiento del 20,7%, se encuentra entre las ubicaciones que han registrado mayores aumentos de precio, por encima del 20 % nominal, junto a Torrejón de Ardoz (+32,6 %) en Madrid, Viladecans (+26,7 %) en Barcelona, Sagunto (+23,1 %) en Valencia. Se trata de municipios de áreas metropolitanas o municipios costeros con fuerte presión poblacional y del turismo.

A nivel nacional, se ha mantenido la tendencia alcista en el segundo trimestre de 2026, al registrar un avance trimestral del 3,7%, situando el incremento en el último año en un 15,2%.

En este sentido, los datos confirman que se trata de la "mayor tasa interanual" desde el tercer trimestre de 2006 y es 11,8 puntos superior al nivel de inflación general de la economía.

Asimismo, el crecimiento interanual del precio de la vivienda nueva y usada se ha intensificado cada trimestre de forma ininterrumpida desde el cuarto trimestre de 2024, de acuerdo con las cifras de Tinsa.

Actualmente, el valor medio en España se aproxima al máximo histórico en términos nominales (-0,7%), aunque, si se descuenta el efecto de la inflación acumulada para hacer comparables ambos periodos, la vivienda está un 33% por debajo del máximo de serie histórica en términos reales.

"El fuerte crecimiento de la población durante los últimos años ha encontrado un contexto de escasez de oferta residencial que continúa alimentando el aumento de los precios de la vivienda", ha apuntado la directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias.

Además, Arias ha explicado que la demanda se mantiene en "niveles robustos", a pesar de experimentar una "ralentización en su crecimiento".

Sin embargo, la directora ha destacado que pese a esta incipiente ralentización en las compraventas, el volumen de producción de vivienda terminada "continúa alimentando tensiones de precios", revelando que la oferta continúa siendo "escasa".

En cuanto al análisis por comunidades autónomas, la mayoría han incrementado el precio de la vivienda nueva y usada por encima del 10%, registrando las mayores subidas en la Comunidad Valenciana (20,7%), Castilla-La Mancha (20,3%), Canarias y Cantabria (18,2%) y Región de Murcia (18,1%).

Por provincias, Tinsa señala que siguen sosteniendo "fuertes aumentos" en los precios de forma generalizada, con variaciones interanuales este trimestre entre 0,8% y 24,8%.

Además, se ha mantenido el número de provincias, registrando 10 con incrementos superiores al 10% en el último año, encabezadas por Toledo (+24,8%), Albacete (+21,1%), Guipúzcoa (+20,8%), Valencia (20,7%) y Alicante (+20,7%).

Finalmente, el estudio revela que, en 34 de las 52 capitales españolas se ha superado el 10% de variación interanual (30 en el trimestre anterior), registrando los mayores incrementos en Albacete (+23,5%), Soria (+23,4%) ,Pontevedra (+19,3%), Santander (+18,1%) y Santa Cruz de Tenerife (+18,0%).