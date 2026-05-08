La presidenta de la Asociación de Cuchillería de Albacete, elegida presidenta de la nueva Asociación Mundial

La presidenta de APRECU, elegida presidenta de la nueva Asociación Mundial de Ciudades Capitales de la Cuchillería en el encuentro de Portugal. - APRECU

ALBACETE 8 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Cuchillería y Afines --Aprecu--, María Pilar Jiménez, ha sido elegida presidente de la nueva Asociación Mundial de Ciudades Capitales de la Cuchillería.

Una entidad creada en el reciente V Encuentro Mundial de Capitales de la Cuchillería, celebrado en la localidad portuguesa de Caldas da Rainha.

La delegación albacetense, encabezada por la concejala de Promoción Económica y Emprendimiento del Ayuntamiento de Albacete, Lucrecia Rodríguez de Vera, junto a la presidenta de Aprecu; el vicepresidente de la asociación, Ramón Pareja, y la conservadora del Museo de la Cuchillería, Mariana de Pascual, ha tenido un papel protagonista en el desarrollo del encuentro, liderando la Asamblea general en la que se abordaron las principales líneas estratégicas del sector a nivel internacional, según ha trasladado Aprecu en nota de prensa.

La nueva asociación agrupa a las principales ciudades cuchilleras del mundo y actúa como foro de cooperación, intercambio de conocimiento y promoción conjunta.

Desde Aprecu se ha celebrado nombramiento, valorando que supone un respaldo al papel de "Albacete como referente indiscutible del sector, tanto por su peso industrial, con cerca del 90% de la producción nacional y un volumen de exportación en torno a los 35 millones de euros, como por su capacidad de liderazgo en iniciativas de proyección internacional".

Durante la Asamblea, se puso de manifiesto la importancia de seguir fortaleciendo la colaboración entre territorios, impulsando proyectos comunes y reforzando la visibilidad global de la cuchillería como patrimonio cultural y actividad económica estratégica.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Entre las principales líneas estratégicas que marcarán esta nueva etapa de la Asociación Mundial de Ciudades Capitales de la Cuchillería destaca el fortalecimiento de la cooperación internacional entre ciudades, instituciones, empresas y entidades vinculadas históricamente al sector, favoreciendo el intercambio de conocimiento, el desarrollo de proyectos conjuntos y la creación de nuevas oportunidades de colaboración.

Asimismo, la organización continuará impulsando acciones destinadas a reforzar la visibilidad internacional de la cuchillería como actividad económica estratégica, patrimonio cultural e importante elemento identitario de numerosos territorios, promoviendo al mismo tiempo la conservación y difusión de la tradición artesanal e industrial ligada a este sector.

Entre los objetivos de trabajo también figuran el impulso de la innovación, la modernización y la internacionalización de las empresas cuchilleras, el apoyo a la formación y la transferencia de conocimiento, así como la participación en iniciativas y programas internacionales que contribuyan al desarrollo económico, turístico y cultural de las ciudades miembro.

CITA CLAVE PARA EL FUTURO DE LAS CIUDADES CUCHILLERAS

El encuentro de Caldas da Rainha ha reunido a representantes institucionales, empresas, artesanos, asociaciones y entidades vinculadas al sector de distintos países, con delegaciones de Argentina, Italia, Alemania, Japón, Francia, Austria, Bulgaria y Turquía, además de España, representada por Albacete, como miembro y referente mundial. consolidándose como una cita clave para el futuro de las ciudades cuchilleras.