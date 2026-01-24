La presidenta de la Diputación de Toledo presenta una estrategia turística para dar un salto cualitativo en 2026

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, durante su intervención en Fitur. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha presentado este sábado en Fitur, durante la jornada dedicada a la provincia de Toledo en el estand de Castilla-La Mancha, los ejes que marcarán la política turística provincial en 2026, una estrategia que consolida el modelo iniciado y refuerza la apuesta por un turismo de experiencias y de calidad, que llegue a todos los municipios de la provincia de Toledo.

Cedillo ha estado acompañada por miembros de su Equipo de Gobierno, encabezados por el vicepresidente responsable del turismo provincial, Joaquín Romera, así como por los diputados del resto de grupos políticos representados en la Institución, además de alcaldes, alcaldesas y representantes municipales de numerosos municipios de nuestra provincia, a los que ha querido agradecer su presencia al inicio de su intervención, tal como ha trasladado la Institución provincial en nota de prensa.

Durante su intervención, Cedillo ha subrayado que "desde la Diputación de Toledo entendemos el turismo como una política pública estratégica, capaz de generar desarrollo económico, empleo y oportunidades para nuestros municipios", especialmente para aquellos que más lo necesitan.

En este sentido, la presidenta ha destacado que la provincia "avanza, consolida lo iniciado y da un salto cualitativo en su modelo turístico" en este año 2026.

Un modelo basado en "la calidad frente a la cantidad y la experiencia frente al consumo rápido", como ha remarcado Cedillo.

DOCE NUEVOS CASTILLOS PARA DESCUBRIR

Uno de los anuncios más esperados de la presentación ha sido la concreción de los municipios que formarán parte de la segunda edición del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', que se consolida como una línea estructural de la política turística provincial, tras el extraordinario éxito de su primera edición.

En 2026, las experiencias se desarrollarán en Consuegra, Orgaz, Seseña, Maqueda, Los Yébenes, Toledo, Guadamur, Oropesa, Malpica de Tajo, Mascaraque, Casarrubios del Monte y Escalona, "doce municipios, doce castillos y doce experiencias únicas que convierten el patrimonio en oportunidad y el pasado en futuro", según ha señalado Cedillo.

La presidenta de la institución provincial ha declarado que se trata de "una política turística que funciona, que desestacionaliza el turismo y genera impacto económico en el medio rural", por lo que la apuesta por este programa tomará nuevo impulso en su segunda edición.

'SABOR TOLEDO', LA MAYOR APUESTA GASTRONÓMICA

Otra de las grandes novedades anunciadas este año en FITUR ha sido la primera edición de la feria gastronómica 'Sabor Toledo', que se celebrará el próximo otoño y que supone "la mayor apuesta realizada nunca por la Diputación de Toledo en materia de turismo gastronómico".

Cedillo ha explicado que el Parque de la Vega, en la ciudad de Toledo, se convertirá en el epicentro de esta cita, concebida como "un espacio de sensaciones y experiencias, donde el visitante podrá conocer, saborear y sentir la provincia a través de su cocina".

El proyecto nace con el objetivo de apoyar al producto de kilómetro cero, a los emprendedores y a la hostelería, implicando a todo el tejido empresarial del sector.

"Vamos a ser punteros a nivel nacional, uniendo la riqueza patrimonial y gastronómica de la provincia con Toledo como destino", ha afirmado la presidenta.

APOYO A AYUNTAMIENTOS Y NUEVOS AUTOBUSES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Durante su intervención, la presidenta ha recordado que esta provincia es "historia viva y una herramienta cultural y turística de primer orden para comprender los grandes capítulos de la historia de España".

Por ello, la Diputación seguirá reforzando en 2026 el apoyo a eventos históricos, culturales y tradicionales que impulsan los municipios, con recursos económicos, asistencia técnica y acompañamiento institucional, "porque proteger nuestras raíces es también generar oportunidades de futuro".

En este sentido, otra de las principales novedades para este año será la incorporación de dos autobuses de promoción turística, concebidos como oficinas móviles al servicio de los ayuntamientos.

Se trata de "espacios dinámicos, multidisciplinares y adaptables, que apoyarán acciones promocionales, culturales y turísticas impulsadas por los municipios", ha señalado Cedillo, para quien esta acción es "concreta, útil y eficaz para combatir la despoblación desde el turismo".

OLEOTURISMO, IDENTIDAD Y EXCELENCIA

Por último, ha hecho referencia a la apuesta por el oleoturismo, una línea de trabajo que seguirá reforzándose en 2026, vinculando producción, cultura y experiencia turística, y que tendrá una presencia destacada en la World Olive Oil Exhibition.

Cedillo ha señalado que se trata de una política que permite "poner en valor nuestros aceites, pero también visibilizar el trabajo de agricultores, cooperativas y almazaras de la provincia".

La presidenta de la Diputación Provincial ha concluido invitando a todo el mundo a "conocer Toledo, pero sobre todo a vivir Toledo", una provincia que "es historia, sensaciones y experiencias, y que cree en su potencial y lo pone al servicio del futuro".

Antes de comenzar la agenda institucional en Fitur, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, se acercó al estand de Andalucía para firmar en el libro de condolencias habilitado por la Junta en memoria de las 43 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

Con este gesto quiso trasladar un mensaje de cariño, cercanía y apoyo a las personas afectadas y a sus familias, mostrando la solidaridad de la institución provincial y de la provincia de Toledo con el dolor de toda la comunidad andaluza y española.