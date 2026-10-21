La presidenta de la Fundación Starlight pide preservar la oscuridad natural como parte del patrimonio ambiental

Presentación en Madrid de Albacete como destino Starlight. - JCCM

ALBACETE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Fundación Starlight, Antonia Varela, ha defendido la necesidad de preservar la oscuridad natural como parte del patrimonio ambiental y como una apuesta por un modelo de desarrollo turístico sostenible.

"Sin cielos no hay planeta", ha señalado en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid, que ha acogido la presentación nacional de la provincia como destino de referencia para el turismo de estrellas.

Ha incidido en la vinculación directa entre la protección de los cielos nocturnos y la lucha contra el cambio climático, explicando que evitar la sobre iluminación y promover un uso responsable de la luz artificial contribuye a reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero, además de favorecer entornos más saludables.

Además, ha puesto en valor la importancia de mirar al cielo, una práctica que ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos y que ha sido fundamental para agricultores y pobladores a la hora de interpretar los ciclos naturales, organizar las labores del campo y orientarse en su relación con el entorno, ha informado la Junta en nota de prensa.

Varela ha destacado el cielo nocturno como un recurso singular, capaz de generar nuevas experiencias turísticas y contribuir a la dinamización de los territorios, especialmente en la España rural, donde la observación de las estrellas representa una oportunidad para diversificar la oferta y atraer visitantes.

CAPTACIÓN DE VISITANTES

El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos; la diputada provincial de Turismo, Raquel Ruiz, el vicepresidente de la APEHT, Raúl Moreno, han asistido a este acto.

Durante su intervención, Ruiz Santos ha destacado la importancia de la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid subrayando que la captación de visitantes requiere una apuesta activa por la promoción de los destinos de interior y por la puesta en valor de sus recursos diferenciales.

Ruiz Santos ha defendido que el turismo de interior ha dejado de ser una actividad secundaria para convertirse en un motor cada vez más importante de la economía regional, gracias al crecimiento de los alojamientos turísticos, hoteles, campings y establecimientos hosteleros, así como al aprovechamiento de los recursos naturales, paisajísticos y gastronómicos del territorio, y ha aplaudido la singularidad de Albacete, una provincia, donde todos sus municipios, incluida la capital, forman parte de este programa vinculado al turismo de estrellas.

En este contexto, el delegado ha destacado la evolución positiva del sector turístico en la provincia con datos oficiales que reflejan que Albacete registró en agosto un incremento del 6,8 por ciento en el número de viajeros, con más de 20.800 viajeros adicionales, mientras que las pernoctaciones crecieron también por encima del 6 por ciento, con más de 70.000 adicionales.

PRIMERA PROVINCIA DEL MUNDO

Por su parte, la diputada de Turismo, Raquel Ruiz, ha puesto en valor "la trayectoria" de la Diputación de Albacete para alcanzar la Certificación Starlitght en el conjunto de la geografía albacetense, recordando que, en 2024, se convirtió en la primera provincia del mundo en contar con todas sus comarcas certificadas como Destino Turístico Starlight, un reconocimiento internacional que acredita la calidad de sus cielos nocturnos y el compromiso del territorio con su conservación.

La diputada ha explicado el inicio del trabajo para alumbrar este proyecto y cómo ha sido su desarrollo, apuntando que "partíamos con una ventaja", en alusión al Observatorio de Telescopios que ya existía en Nerpio.

Además, ha dejado claro que desde el comienzo fueron conscientes "del potencial con el que contamos".

Del mismo modo, ha dejado claro que cada paso se ha dado "de la mano del territorio, junto a los ayuntamientos, a la Junta, a los Grupos de Desarrollo Rural y también de la APEHT", y ha aclarado que ahora se sigue trabajando, "porque esto no es sólo una certificación y ya", para mantener las certificaciones y concienciar a la población en torno a su importancia real para favorecer el desarrollo y el progreso municipal.

De hecho, ha aclarado que las dos primeras comarcas certificadas (la Sierra del Segura y la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel) ya han obtenido la renovación y ahora se está analizando al resto.

Junto a esto, desde la Diputación, de la mano del resto de actores, se ha ido complementando este proyecto con la instalación de Mirados Starlight en todas las localidades y con la formación de monitores starlight.

En este sentido, la diputada ha reivindicado la importancia que la Certificación Starlight ha tenido para la provincia, asegurando que el astroturismo "abre la puerta a su promoción y visibilidad, favoreciendo que el visitante que llegue atraído con nuestros cielos conozca también nuestro patrimonio y nuestra diversidad turística", aludiendo a los recursos naturales, culturales, históricos o gastronómicos.

Finalmente, Raquel Ruiz ha remarcado que nuestra provincia "es una de las que más crece" en cifras de visitantes y pernoctaciones, detallando que "cada vez vienen más visitantes y se quedan más días, porque hemos sido capaces de que la gente necesite alargue su estancia para conocer más lo que tienen que ofrecer nuestros pueblos y ciudades", y ha aludido al notable incremento, cerca de un 400 por cientos en los últimos 12 meses, del turismo extranjero, apuntando su vinculación con la presencia de la provincia, de la mano de la Diputación, de la Junta y de la APETH, en ferias internacionales.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete (APEHT), Raúl Moreno, ha destacado la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas y el sector empresarial para impulsar la promoción turística y ha invitado a descubrir Albacete desde una perspectiva diferente, "mirando al cielo".

El representante de los hosteleros ha incidido en el trabajo de los restaurantes, alojamientos y profesionales del sector para ofrecer experiencias vinculadas a la hospitalidad y la gastronomía local.

En este sentido, ha defendido la necesidad de que "Albacete deje de ser para muchos viajeros un lugar de paso y se convierta en un destino elegido", capaz de despertar el interés de nuevos públicos y favorecer que quienes la visiten quieran regresar