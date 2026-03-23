El presidente de FEDA pide "calma y prudencia" ante una crisis que trae desafíos pero también oportunidades a Albacete

Archivo - Artemio Pérez, presidente de Feda. - VÍCTOR FERNÁNDEZ - Archivo

ALBACETE 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA), Artemio Pérez, ha pedido "calma y prudencia" a los empresarios ante una crisis provocada por la guerra y que prevé que traiga desafíos, pero también oportunidades, para la provincia.

En sus 27 años de liderazgo y siendo uno de los presidentes de la patronal más longevos de España, Pérez (Hellín, 1954) repasa las crisis vividas bajo su mandato: la burbuja inmobiliaria, la pandemia, la disputa arancelaria, la invasión de Ucrania y ahora, Irán, frente a la que asegura que una vez más los empresarios "después de un retroceso, saldrán fortalecidos" ante la necesidad que surgirá "de productos y de trabajo" que traerán los cambios del mercado.

En su análisis de la provincia, este empresario con formación de ingeniero, pasado de albañil y arraigo en el campo manchego, destaca el centro logístico de Airbus y la Universidad de Castilla-La Mancha como los dos motores principales de su crecimiento junto a una "situación geográfica perfecta para distribuir y producir" y un sector primario que cree que resistirá a los cambios de la revolución tecnológica. "La digitalización y la robotización van a originar desempleo, pero los humanos van a seguir comiendo, bebiendo y disfrutando de los placeres de la vida. Nuestra industria agroalimentaria tiene un gran porvenir", afirma, sin olvidar otros productos "de altísima calidad" como el calzado, que supone el 3% del PIB.

No obstante, el presidente de la patronal advierte de "la crisis profunda" causada por la nueva guerra, que amenaza la buena racha de exportaciones que vive la provincia, 1.579 millones de euros en 2025, su segundo mejor dato histórico. Una de las alternativas que propone "ante la que ha liado Trump" y especialmente para el sector agroalimentario, reside en Mercosur. "Para Europa, España y Albacete, a corto plazo sería muy beneficioso. Tenemos productos clave como el jamón, el vino, el aceite o el pistacho con los que podemos competir en ese mercado", siempre y cuando, subraya, se proteja los sectores más vulnerables al tratado como podrían ser los cereales, la soja o la carne de vacuno, comprendiendo las reticencias de los agricultores que desconfían de una Unión Europea que amenaza con recortes en la PAC.

Uno de los problemas nacionales de los que cree que Albacete está sacando cierto beneficio es la situación de la vivienda. "Tenemos distancias muy cortas con mercados clave muy tensionados por el coste de la vivienda, lo que nos hace acreedores para que venga la gente" a la provincia, donde el precio habitacional es más bajo. Pese a ello, reconoce que la demanda de casas es también uno de los principales problemas en la capital de provincia y al que no ve una solución a corto plazo. El desafío requiere, según Pérez, un esfuerzo conjunto entre las Administraciones y los bancos.

Al Gobierno central le pide ayudas directas de hasta el 20%, como ha otorgado en otros años; al regional, que flexibilice las leyes urbanísticas; a los ayuntamientos suelo gratis para viviendas de protección oficial y que aceleren licencias, y por último, a las entidades financieras, solicita que rebajen a la mitad sus intereses para hacer viables las hipotecas. "Cuando contemos 80 grúas puestas en la ciudad, frente a las 20 o 30 que hay ahora, sabremos que el problema se está solucionando", asegura el empresario.

FINALIZACIÓN DE LA A-32

Otra de las grandes oportunidades para consolidar el crecimiento de la provincia, por la que Pérez lleva batallando dos décadas, sería la finalización de la A-32 para conectar por autovía con Bailén. La infraestructura crearía un corredor transversal desde el Levante hasta Andalucía y supondría "40 minutos menos para ir a Málaga, Sevilla o Córdoba" y "un 35% de ahorro energético para los camiones que pasan por Despeñaperros. Menos horas, menos consumo y menos accidentes", haciendo viable el proyecto de puerto seco de Albacete. "Es una espina que tenemos clavada ahí", critica el empresario, quien advierte que la puesta en marcha del nuevo puerto seco de Guadalajara-Marchamalo para el primer semestre de este año, "perjudicará a la provincia" ante un posible desvío del volumen comercial que pasa por ella.

En materia laboral, Albacete destacó en 2025 entre el resto de provincias de la región con el mayor descenso del paro, un 10,55%, su mejor dato en 18 años, aunque también se elevó por encima del resto de provincias en accidentes laborales: un 4% más que el año anterior, con 14 trabajadores fallecidos según los sindicatos.

Frente a esto, el presidente de FEDA asegura que la patronal mejorará la formación en seguridad laboral mientras exige responsabilidad a las empresas para que cumplan las medidas vigentes, pero también a los trabajadores, a los que piensa que habría que penalizar, o incluso despedir, si incumplen los protocolos de protección. "Después de las familias de los afectados, los empresarios son los que más sufren el accidente de un trabajador, especialmente en una provincia constituida principalmente por PYMES donde se crean relaciones personales entre ambos" y para las que encontrar un repuesto de confianza y asumir los costes de una baja no es una tarea sencilla.

Pérez aborda la cuestión laboral en un momento en que patronal y sindicatos negocian para la provincia el convenio del metal, un diálogo "complicado y difícil" debido a la subida de precios causada por la guerra. El presidente confiesa haber dado recomendaciones para pactar un salario "por encima del IPC, teniendo en cuenta que en 2026 será muy superior que en 2025", pero recuerda que las mesas de negociación son soberanas.

En esta línea, el presidente de FEDA defiende la apuesta por el diálogo con los actores sociales. "Queremos ir de la mano de los sindicatos, no nos levantamos de ninguna mesa de diálogo", apunta, recordando que la negociación colectiva de Albacete, cercana al 80%, prácticamente dobla la media nacional, algo que cree que se reforzará con la reciente inauguración del Instituto Regional de Seguridad Laboral, en el que participan junto a sindicatos y la Administración, como nueva herramienta para compartir soluciones y análisis.

Respecto a la radicalización del discurso político y un hipotético cambio de Gobierno en Castilla-La Mancha, Pérez asegura no tener preocupación alguna. A lo largo de su mandato, este líder de la patronal ha visto pasar cuatro presidentes autonómicos, cinco presidentes de la Diputación y nueve alcaldes, frente a los que siempre, asegura, ha mantenido la cabeza fría para "pensar lo mejor para los empresarios y los ciudadanos, independientemente de quien gobierne". "Puedes conseguir el poder con un discurso de gallinero, pero para gobernar tienes que actuar y para actuar tienes que escuchar. Quien gobierne Castilla-La Mancha se sentará con los empresarios y tendrá que pactar con ellos", afirma con tranquilidad.

Pese a su densa carrera y los retos vividos y por vivir, Pérez asegura sentirse aún joven y tener "mucho que dar y nada que pedir ya", por lo que confía en alcanzar las tres décadas como presidente de FEDA, "si así lo quieren sus empresarios". "¿Quién mejor para enfrentarse a estos tiempos que quien ha superado todas las crisis pasadas?", concluye.