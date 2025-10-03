Presidente Fedeto dice que el absentismo laboral fraudulento "puede ser motivo del aumento de los accidentes laborales"

TOLEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas, ha relacionado este viernes el absentismo laboral fraudulento con el aumento de la siniestralidad laboral.

"El absentismo aumenta la presión sobre los trabajadores, pues sufren esa ausencia de sus compañeros, y les pasa factura tanto en lo emocional como en lo físico. Y esto, no se nos escapa a ninguno que también puede ser motivo de un aumento de los accidentes laborales", ha dicho el líder de los empresarios toledanos, que ha realizado estas manifestaciones antes del encuentro que 'La sociedad clave', lobby de detectives privados de España, ha celebrado en Toledo.

Tras agradecer que este grupo haya elegido Toledo para celebrar su conclave, ha añadido que su presencia viene a avalar las tesis de la patronal sobre el absentismo laboral fraudulento, "un fraude que cuesta cerca de 33.000 millones de euros, y que incide muy perjudicialmente en la productividad de las empresas españolas".

Dicho esto, se ha referido tanto a los datos de la Airef como del Banco de España, que sostienen que "1.500.000 trabajadores no van trabajar a diario en España".

"Y esto es insostenible desde el punto de vista de la productividad y de la competitividad", ha alertado el presidente de Fedeto, que ha añadido que estos datos desvelan "importantes fallos estructurales en el mercado de trabajo, que hacen que se esté desarrollando una cultura de fraude a las empresas", algo, se ha quejado, a lo que la administración y los sindicatos "no le prestan suficiente atención e incluso, en muchos casos, niegan".

A su juicio, la "rigidez" del mercado laboral español favorece de una forma especial este fenómeno, pues impide tomar medidas cuando se demuestra el fraude. Y esto, al final, también se traduce en costes al ciudadano, pues "los sobrecostes laborales también son un factor inflacionista".

"Reclamamos que se ponga fin a este fenómeno. Al igual que se pone especial énfasis en la inspección laboral para sancionarnos, se ponga también en control el absentismo laboral. Que la inspección médica funcione con efectividad y que hagan caso a nuestras demandas de que sean las mutuas las que se incorporan al sistema de altas médicas. Sería fundamental y ayudaría a descongestionar los servicios médicos", ha terminado aseverando.