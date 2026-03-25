El presidente de la patronal conquense teme que el alza del combustible pueda derivar en una menor llegada de turistas

David Peña, en entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS

CUENCA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Cuenca, David Peña, advierte sobre el daño que puede hacer la subida del precio de los combustibles, a consecuencia de la guerra en Irán, en dos sectores "que iban bien" en la provincia, como el turismo y las exportaciones.

En una entrevista con Europa Press, Peña ha comentado que ya se está viendo "cómo los billetes de avión están doblando los precios en estas últimas semanas y eso va a comprimir el turismo, lo que preocupa muchísimo". Por ello, teme que también tendrá repercusión en las exportaciones, "donde siempre hemos tenido buenos datos a pesar de los dos últimos años".

Respecto a las medida contra esta crisis anunciadas el pasado viernes por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el dirigente empresarial considera positivo que se hayan planteado "ayudas directas, como pueden ser las bajadas del IVA de los combustibles y del impuesto de hidrocarburos", ya que están en la línea "de lo que demandaba la patronal y tendrán su repercusión en el mercado lo antes posible".

Peña ha apuntado que la otra gran amenaza de esta subida de los combustibles es que derive en una subida de la inflación "que es, sin duda, el gran enemigo para el desarrollo de cualquier economía".

"Al final será una escalada en cadena que llegará a todos los sectores y que se puede convertir sin duda en una crisis global", ha insistido el presidente de los empresarios conquenses.

ARANCELES A EXPORTACIONES POR 18 MILLONES

Peña también ha lamentado la repercusión que tiene la política arancelaria que está practicando Estados Unidos. Ante esta situación, asegura que "debemos ser firmes como provincia, como país y dentro de la Unión Europea, que es quien tiene que negociar estos aranceles que afectan a sectores tan importantes como es el agroalimentario o las exportaciones de nuestros alimentos y bebidas".

El presidente de CEOE-Cepyme Cuenca cifra en 18 millones de euros las exportaciones de Cuenca a Estados Unidos en el último año y, en un contexto en el que el comercio exterior viene sufriendo dos años de bajada, "sin duda esos aranceles van a complicar más y van a poner en peligro nuestros productos y nuestro campo". "2026 va a ser un año mirando a China"

En la búsqueda de nuevos mercados, la confederación empresarial conquense organizó el pasado año una misión a China que está dando sus frutos con la llegada de proyectos empresariales de este país a Cuenca, hasta el punto que "2026 va a ser un año muy importante mirando a China".

"Es un país de 1.500 millones de habitantes con un potencial espectacular y creo que es muy importante en tres vertientes: captar inversiones que puedan venir, llegar a un mercado de 1.500 millones de habitantes y atraer potenciales turistas que quieran conocer nuestra provincia", explica Peña.

SECTOR FORESTAL A EXPLORAR

Por otro lado, el presidente de los empresarios ha indicado que hay un nicho de mercado que Cuenca debe explotar, que es el sector forestal, al que ve "mucho margen de crecimiento· y en el que, " través de proyectos como UFIL está llegando gente joven, muy preparada y con proyectos innovadores y que creo que pueden ser revolucionarios".

Además, Peña considera que, en materia de turismo, "todavía tenemos muchísimo recorrido". "Todos los días faltan un millón y medio de personas a su puesto de trabajo".

Ya en el ámbito nacional, el presidente de la Confederación de Empresarios de Cuenca ha comentado que, si bien "la economía está creciendo y se está generando empleo, eso es innegable", cuando se profundiza y se mira un territorio como Cuenca, donde más del 95% del tejido productivo lo conforman pequeñas y medianas empresas, se pueden ver "las dificultades que están pasando con las subidas de impuestos, los largos plazos burocráticos y el absentismo laboral".

Esta última cuestión está empezando a preocuparles especialmente y considera que "es un dato que hay que poner encima la mesa: todos los días faltan un millón y medio de personas a su puesto de trabajo", por lo que cree que las administraciones tienen que tomar medidas, ya que este absentismo "tiene todavía más incidencia cuando hablamos de pequeñas empresas.

El presidente de CEOE CEPYME Cuenca también ha analizado la situación de la vivienda en Cuenca, "donde estamos teniendo el problema que hay en el resto de España y es que ahora mismo está la demanda por encima de la oferta".

Para afrontarlo, Peña echa en falta "algunas apuestas decididas por parte de la administración, como puede ser una ley de vivienda que apueste, de una forma definitiva por la creación de suelo, que sería fundamental para que la construcción cogiera ritmo de crucero; y que aborde el acceso de los jóvenes a la primera vivienda".

El presidente de los empresarios conquenses, ligado al sector de la construcción, ha propuesto "mirar a los años de 2000 a 2007, en los que teníamos unas ayudas para compra de vivienda de protección oficial basadas en la ley de vivienda que teníamos en vigor entonces, que se apostaba por ayudar a la promoción, a los jóvenes y al acceso a la financiación.

Por otro lado, Peña ha abogado por mantener las ayudas a la rehabilitación y, en particular, con todo lo que tiene que ver con la mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad de las viviendas.

Peña espera que el PlanXCuenca no sea un arma electoral

El presidente de los empresarios conquenses se ha pronunciado sobre la oposición por parte de algunas formaciones políticas al Plan XCuenca para la urbanización de los terrenos ferroviarios en desuso de la capital, que despierta también recelos en el Partido Popular.

Preguntado acerca de si este plan puede convertirse en un arma electoral, Peña cree que "no debería, porque es para desarrollar en los próximos 40 años y puede transformar Cuenca y alguna otra ciudad por la que pasaba el tren convencional, "que ya no va a volver".

"Nosotros apoyamos el Plan XCuenca porque una de las premisas fue que todos los ciudadanos estuviesen bien comunicados con la capital y, a su vez, tenemos la gran suerte de que por la estación de Cuenca pasan 60 AVES diarios, por lo que tenemos una buena comunicación con el resto del país", sostiene Peña, para que pide a todos los partidos políticos que las miras sean a largo plazo, porque estoy seguro que pasarán distintos equipos de gobierno de distintos partidos políticos para desarrollar este plan".

Por ello, ha pedido "un gran pacto" entre todos los actores implicados "para que no se haga política con este tipo de proyectos que pueden ser tractores y revolucionarios para la ciudad de Cuenca".

Sobre la posibilidad de que se puedan aprovechar precisamente estos terrenos para el desarrollo de vivienda, considera que "es algo que tienen que decidir las administraciones, pero ahí puede ir de todo, desde oficinas y colegios a instalaciones deportivas y, por su puesto, vivienda protegida".

Finalmente, Peña también se ha pronunciado sobre los recelos que existen sobre otros proyectos como el del parque de la naturaleza de Toroverde o la oposición vecinal en algunos pueblos a las plantas de biogás.

Sobre estas cuestiones, el presidente de CEOE CEPYME Cuenca ha subrayado que la organización apoyará "cualquier inversión que venga a la provincia de Cuenca siempre que cumpla la legislación vigente" y, en el caso concreto de Toroverde, lo califica como un "proyecto tractor" que puede ser "la revolución del turismo para la ciudad" y ha recordado que también, en su día, "el parque de Puy de Fou tuvo dificultades para implantarse en Toledo y hoy es un referente".