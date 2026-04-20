Primavera en Danza 2026 se desarrollará entre el 26 de abril y el 16 de mayo con escenarios repartidos por Albacete

Presentación de la Primavera en Danza 2026 de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La programación de Primavera en Danza 2026 dará comienzo el próximo 26 de abril en el Teatro Circo de Albacete, a las 12.00 horas, con la Gala del Día de la Danza, protagonizada por la Banda Sinfónica Municipal de Albacete bajo la dirección de Luis Miguel Abello Blanco, con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo continuará el 28 de abril en la Casa de la Cultura José Saramago, a las 18.30 horas, con la propuesta Ciclíks, a cargo de Albadanza y Dánzame, que acercará al público nuevas formas de expresión dentro de la danza contemporánea, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El 29 de abril, coincidiendo con el Día Internacional de la Danza, se concentrará una intensa programación en distintos puntos de la ciudad. En la Plaza del Altozano, a las 18.00 horas, tendrá lugar Acción Danza XI, organizada por el Real Conservatorio Profesional de Música y Danza. A continuación, a las 19.30 horas, se celebrará en el mismo espacio la Muestra XVII del Concurso de Coreografía del Conservatorio Profesional de Danza José Antonio Ruiz, poniendo en valor el talento emergente.

También a las 19.30 horas, la Plaza de la Constitución acogerá Danzas del Mundo, dentro de la iniciativa La UP sale a la Calle, una propuesta que mostrará la diversidad cultural a través de la danza. La jornada concluirá en la Plaza Virgen de los Llanos, a las 20.00 horas, con el espectáculo Más de 30 años de la Unión Musical Ciudad de Albacete y Coros y Danzas El Trillo, que rendirá homenaje a la tradición.

La programación se cerrará el 16 de mayo en la Caseta de los Jardinillos, a las 18.00 horas, con el III Festival Nacional de Folklore Infantil 'Ciudad de Albacete', organizado por la Asociación Cultural Coros y Danzas San Pablo, una cita que pone el foco en las nuevas generaciones y en la transmisión de nuestras raíces culturales.

"ES UNA INVITACIÓN A VIVIR LA CIUDAD"

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado la programación de Primavera en Danza 2026, una propuesta cultural que, en palabras de la edil, "es una invitación a vivir la ciudad desde el movimiento, desde la emoción compartida y desde un lenguaje universal como es la danza". Serrallé ha subrayado que esta iniciativa "refuerza nuestro compromiso con una cultura accesible, diversa y de calidad, que apoya a nuestros artistas, que abre oportunidades a los jóvenes creadores y que entiende la cultura como un derecho".

Ha querido poner en valor el papel de la danza como disciplina artística y como herramienta de cohesión social, destacando que "la danza es memoria y es presente, es tradición y es innovación, y tiene la capacidad de conectar a las personas más allá de cualquier diferencia". Asimismo, ha recordado que esta programación se articula en torno al Día Internacional de la Danza, señalando que "es una fecha que nos invita no solo a celebrar, sino también a reconocer el esfuerzo de quienes hacen de la danza su profesión y su vocación".

Elena Serrallé ha agradecido de manera expresa la implicación de todas las entidades, colectivos y profesionales que participan en esta edición, destacando la presencia en la presentación de Vidal Nicolás López, del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de la Diputación; José María Gómez, del Conservatorio Profesional de Danza José Antonio Ruiz; Juan Federico, de la Banda Sinfónica Municipal; Isabel Martínez, de la A.C. Coros y Danzas El Trillo; Cortes Vera, de la Asociación Cultural Coros y Danzas San Pablo; y Alberto Nevado, de la Unión Musical de Albacete.

La concejala ha concluido animando a la ciudadanía a participar en esta programación, destacando que "cuando una ciudad apuesta por la cultura, está apostando por su presente y por su futuro", y reiterando que Primavera en Danza "es una oportunidad para llenar nuestros espacios de vida, de arte y de encuentro, y para seguir construyendo una ciudad que se proyecta a través de la cultura".