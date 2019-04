La primera tienda de Pizza Hut en Castilla-La Mancha abre sus puertas este miércoles en Guadalajara

Publicado 01/04/2019 13:06:22 CET

Pintacaras, animación, música y pizzas gratis para la jornada de inauguración, que arranca a las 19.00 horas

GUADALAJARA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pizza Hut aterriza este miércoles, 3 de abril, en Guadalajara con un establecimiento de más de 132 metros cuadrados en el que trabajarán alrededor de 20 personas, de las que el 30 por ciento son repartidores, convirtiéndose en la primera tienda de la marca en Castilla-La Mancha, que alcanza 30 locales en España.

Situado en el número 19 de la calle Bulevar Entrepeñas, la apertura de Pizza Hut en Guadalajara supone también la llegada del servicio de envío a domicilio de la compañía, ofreciendo a sus habitantes una nueva y variada oferta gastronómica que podrán disfrutar tanto en el local como en sus casas, según ha informado Pizza Hut en nota de prensa.

La carta cuenta con 18 tipos diferentes de pizza combinables con cuatro masas distintas, entre las que destaca la pan pizza, además de una gran variedad de entrantes o platos de delicias de pollo que completan el menú.

Gracias a este nuevo establecimiento en Guadalajara, Pizza Hut apuesta por el 'fast casual delivery' al cubrir, por un lado, una zona de reparto que dará servicio a más de 82.500 guadalajareños; y, por otro, al ofrecer la posibilidad de disfrutar del placer de sus pizzas en el propio local, que cuenta con un aforo para 85 comensales, o como punto para 'take away'.

Bajo el reclamo 'For the love of pizza', Pizza Hut basa su estrategia en la innovación rompedora bajo el propósito de crear momentos emocionantes. De hecho, Pizza Hut fue la primera pizzería en servir pizza a la Casa Blanca y en llevar la pizza al espacio.

#FIESTAPIZZAHUTGUADALAJARA

El nuevo establecimiento celebrará su inauguración este miércoles, a las 19.00 horas, con un evento que incluirá un pintacaras, animación, música, photocall y pizzas gratis para los asistentes, quienes también podrán participar en un concurso ideado exclusivamente con motivo de la apertura.

La dinámica consistirá en subir fotografías del evento a sus perfiles en redes sociales --Facebook, Twitter o Instagram-- con el hashtag #FiestaPizzaHutGuadalajara.

Posteriormente, un jurado interno de Pizza Hut seleccionará las diez fotografías más originales y las premiará con una pizza gratis a recoger en tienda antes del 30 de abril de 2019.