La producción de pistacho en C-LM alcanzó en 2025 las 11.000 toneladas superando en un 30% las previsiones

TOLEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La campaña de pistacho cerró 2025 con cifras históricas en Castilla-La Mancha, superando incluso las previsiones iniciales. Según los datos recogidos por la Comisión Sectorial del Pistacho de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha en su última reunión, la producción alcanzó 11.000 toneladas de pistacho seco, un 30% más de las estimaciones que se situaban entorno a las 8.400 toneladas.

Un incremento en la producción que ha venido acompañado de una elevada calidad del fruto obtenido en el campo, un alto porcentaje de pistachos abiertos, de buen calibre y con una sanidad muy favorable, informa Cooperativas Agro-alimentarias.

En cuanto a los mercados, el portavoz de la sectorial, Ignacio Lobato, ha destacado la elevada demanda del pistacho de Castilla-La Mancha, tanto en producción convencional como en ecológico.

Actualmente, se estima que entre el 41% y el 45% del total de la producción regional corresponde a pistacho ecológico.

Durante la reunión, también se ha presentado el primer borrador de los estatutos de la futura Interprofesional del Pistacho de Castilla-La Mancha, Interpistacho, con el objetivo de recoger las aportaciones de los integrantes de la sectorial, así como la designación de los representantes de esta comisión sectorial en las reuniones de trabajo para la constitución de dicho organismo.

Por otro lado, la Comisión Sectorial del Pistacho ha valorado el actual periodo de lluvias, ya que están permitiendo una adecuada acumulación de agua en el suelo, necesaria una buena brotación en primavera.

De esta forma, las lluvias hacen prever unas buenas condiciones de disponibilidad de agua para el pistacho y por tanto una previsible buena cosecha para 2026.