La productora Other Lands, galardonada en el Terres Travel Festival con el vídeo 'Cuenca Escenario'

CUENCA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La productora conquense Other Lands ha sido galardonada en los premios Terres Travel Festival 2025 por el vídeo Cuenca Escenario, un trabajo promocional de la provincia a encargo de la Diputación de Cuenca.

En concreto, el estudio de Adrián Langreo, José Luis Vieco y Adrián M. Ferrer ha sido galardonado con el premio Arts & Crafts - Best Soundtrack, en este festival que se desarrolla en Tortosa y que está dedicado a producciones documentales que incentivan la magia del viaje y, en particular, el descubrimiento de entornos naturales.

El apartado musical ha sido clave para alzarse con este galardón.

La banda sonora del video está basada en la canción 'Al campo', un canto de labor típico de nuestra zona y ha contado con la participación de otros dos artistas conquenses: el taranconero Javier Collado a la voz y Jorge Sáez con la base electrónica.

El resultado fue un tema que fusiona música tradicional y de vanguardia de forma orgánica.

La Diputación de Cuenca presentó en la última edición de la Feria Internacional del Turismo de Madrid.

El vídeo pone en valor el patrimonio, la cultura, la hermandad en los pueblos pequeños, así como la conservación de los oficios artesanos que son tan importantes para la cultura de esta provincia.