Productoras europeas se citan en Cuenca con compañías audiovisuales de C-LM en busca de oportunidades de coproducción

Encuentro en Cuenca entre ocho productoras europeas y compañías audiovisuales castellanomanchegas. - EUROPA PRESS

CUENCA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ocho productoras europeas, procedentes de Bulgaría, Rumanía, Suecia, Dinamarca, Alemania, Portugal, Polonia y Países Bajos, han asistido como invitadas a un encuentro en Cuenca con compañías audiovisuales castellanomanchegas.

La Fundación Secuoya y la Junta de Comunidades, a través de Castilla-La Mancha Film Commission, han promovido esta reunión que se enmarca en el proyecto 'The Natural Media Lab', nacido para poner su granito de arena para la promoción internacional y búsqueda de financiación de las producciones de esta tierra.

"Esta es la tercera actividad del 'Natural Media Lab' y creo que está funcionando muy bien", ha manifestado el director de la Fundación Secuoya, Samuel Castro, durante la inauguración del evento en la Biblioteca de la Merced de Cuenca.

En este acto de apertura ha participado la directora gerente de la empresa pública regional de turismo (Eturia), Patricia Pérez de Castro, que ha refrendado el compromiso del Gobierno regional "para el desarrollo de la industria audiovisual como motivo económico y tecnológico" y con el reto de "posicionar a nuestra región en el mapa europeo de producción, innovación y creación de contenidos".

Castro ha expresado su deseo de que los productores invitados "encuentren una localización única en Castilla-La Mancha, con paisajes diversos y ciudades históricas, pero también que vean "algo que no puede ser capturado en un catálogo, el compromiso de esta región para facilitar vuestro trabajo".

"Queremos atraer y promover la coproducción y la construcción de un ambiente donde la creatividad pueda flotar sin límites, porque sabemos que la industria audiovisual transforma territorios, genera empleo y conecta culturas", ha dicho.

Por su parte, el director de la Castilla-La Mancha Film Comission, Mike Villanueva, ha agradecido a los invitados que hayan asistido a esta cita en una región que está empezando a desarrollar su industria audiovisual, "algo que es difícil para nosotros, por tener a Madrid muy cerca, que a veces puede ser un socio, pero también puede ser un agujero negro".

El encuentro ha comenzado con una masterclass impartida por el jefe de servicio de la Subdirección General de Promoción y Relaciones Internacionales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA),Pablo Pérez de Lema Sáenz de Viguera, centrada en fondos públicos y mecanismos de apoyo a la producción audiovisual.

El programa incluye además dos mesas redondas sobre oportunidades y desafíos de la coproducción con productores europeos invitados, sesiones de pitching de productoras castellano-manchegas, speed meetings profesionales y nuevas visitas técnicas a localizaciones audiovisuales de la región.

Las compañías audiovisuales de Castilla-La Mancha participantes tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos, líneas editoriales y capacidades de producción ante productores internacionales, generando un espacio de encuentro directo con potenciales socios estratégicos para el desarrollo de proyectos audiovisuales europeos.