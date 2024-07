El Programa Calí impulsa la integración de 700 mujeres gitanas en C-LM

ALBACETE, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha participado en la presentación, este jueves, en la Casa Perona, sede del Ejecutivo autonómico en Albacete, del informe de evaluación del Programa Calí por la igualdad de las mujeres gitanas, que la Fundación Secretariado Gitano ha desarrollado en la región entre los años 2020 y 2023.

La delegada provincial de Igualdad, Lola Serrano, ha representado a la Junta de Comunidades en este acto, que ha contado con la presencia también de Miguel Juan Espinosa, subdelegado del Gobierno en Albacete; la concejal de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Albacete, Llanos Navarro; Carlos Ruiz, director territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Castilla-La Mancha, y Pepi Fernández, coordinadora estatal del Programa Calí, según ha trasladado la propia Junta por nota de prensa.

Durante su intervención, Lola Serrano ha puesto de manifiesto el apoyo por parte de la Consejería de Igualdad hacia esta iniciativa, que, "aunque a nivel nacional comenzó en 2016, a nuestra región llegó en 2020".

El programa Calí ha contado con una aportación de 60.000 euros por parte de la Consejería, a través del Instituto de la Mujer, que forman parte del montante total del programa, que es de 595.000 euros. El resto ha sido financiado por el Programa Operativa de Inclusión y Economía Social e iniciativas privadas.

Asimismo, la delegada provincial de Igualdad ha destacado los tres ejes que lo conforman y que se centran, ha dicho, "en la integración sociolaboral de las mujeres gitanas; el acompañamiento y asistencia en situaciones de violencia de género, así como, el apoyo a la hora de iniciar trámites judiciales, y el eje de la sensibilización social para que las mujeres puedan ser más visibles".

Lola Serrano también ha querido dejar claro que, "aunque el informe arroje datos positivos, todavía queda mucho trabajo que recorrer".

En este punto, ha aprovechado para agradecer la labor de la Fundación Secretariado Gitano durante más de 40 años en nuestro país, y para resaltar el trabajo de Encarnación Ballesteros, coordinadora de la Fundación en la provincia de Albacete y de Cortes Muñoz, técnica encargada del desarrollo del Programa Calí en Albacete.

Para finalizar, la delegada provincial ha manifestado "el compromiso" existente por parte del Gobierno regional, para seguir apoyando las iniciativas de la Fundación Secretariado Gitano desde todas las áreas.

Por su parte, la concejala de Asuntos Sociales, Llanos Navarro, ha felicitado y puesto en valor el gran trabajo que realiza la Fundación Secretariado Gitano en Albacete para favorecer la integración sociolaboral de las mujeres de etnia gitana a través del fomento de la igualdad de género y de oportunidades y la lucha contra cualquier forma de discriminación, siendo un claro ejemplo de ello los resultados de impacto del Programa Calí 2016-2023.

En opinión de Llanos Navarro, "solo con una implicación real y efectiva por parte de los poderes públicos y la colaboración de la ciudadanía y de las empresas podremos avanzar realmente en igualdad y en derechos", recordando que el Ayuntamiento trabaja activamente de la mano de esta entidad, colaborando en proyectos como 'Promociona o Acceder', para conseguir la plena integración de la población gitana en todas las facetas de la vida social y cultural de nuestra ciudad y, de manera especial, para garantizar la igualdad de las mujeres gitanas.

Un programa que es "un hito" en la región y que es eficiente y eficaz Desde la Fundación Secretariado Gitano, su director territorial en Castilla-La Mancha, Carlos Ruiz, ha agradecido el apoyo de todas administraciones de Albacete, Cuenca, Talavera y Ciudad Real, que son las ciudades de la región en las que se ha desarrollado el Programa Calí.

Y sobre el mismo ha apuntado que "es un hito en la historia de Castilla-La Mancha que tengamos un programa impulsado por mujeres gitanas para mujeres gitanas", a lo que ha añadido que "esto significa que estamos haciendo la tarea entre todos y lo que queremos es presentar los resultados de este buen trabajo, que no culmina hoy, sino que hemos ido plantando la semilla de una visión intercultural que es lo que nos va a permitir seguir avanzando en el camino".

Ha cerrado la atención a los medios, Pepi Fernández, coordinadora estatal del Programa Cali, que ha sido la encargada de avanzar algunos de los datos que arroja el informe que después ha sido presentado en el acto celebrado instantes después en la Sala de Prensa de la Casa Perona.

A este respecto, Fernández ha puesto de relieve lo que el Programa Calí pretende reducir las desigualdades que sufren las mujeres gitanas, con el fin de mejorar su inclusión social. Un trabajo que se viene realizando desde 2016, y en el que han participado más de 4.600 mujeres gitanas a nivel nacional, de las que 700 son de Castilla-La Mancha y 150, de Albacete.

De esas más de 4.600 mujeres, más de 700 han encontrado un empleo y casi 300 han retomado estudios, según las cifras que arroja este informe.

Datos que, según la coordinadora estatal, "nos dicen que sin este programa estas mujeres no hubiesen retomado estudios, no hubiesen incorporado al empleo, porque muchas consideran que no son capaces, no tienen tiempo o no saben cómo hacerlo.

Desde la Fundación Secretariado Gitano y las técnicas calí lo que hacen es acompañar en esos itinerarios para decirles que si pueden, que si son capaces y que lo están alcanzando".

"El impacto de este programa nos dice que es un programa eficaz, eficiente, y que responde a las necesidades de las mujeres gitanas", ha concluido.