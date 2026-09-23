El programa 'Juntas Avanzamos' de Albacete se desarrollará de octubre a diciembre con diferentes talleres y actividades

ALBACETE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Albacete, Gala de la Calzada, ha informado de la puesta en marcha de una nueva edición del programa 'Juntas Avanzamos', que ha sido aprobado en Junta de Gobierno Local con diversas propuestas y talleres participativos en el marco del Plan Municipal para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres.

"Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando promover la igualdad real en la ciudad, y programas como éste quieren dotar a la población femenina de las capacidades, habilidades y herramientas necesarias para empoderarse y avanzar de manera individual y colectiva", ha afirmado la edil.

Este proyecto cuenta con un enfoque integral para propiciar un cambio positivo en la vida de las mujeres, y en él pueden participar tanto mujeres a título personal como asociaciones que trabajen con el colectivo en el municipio, muchas de ellas integrantes del Consejo Municipal de las Mujeres y de la Igualdad, que además podrán impartirlas de forma gratuita en sus propias instalaciones si lo desean.

De octubre a diciembre se desarrollarán los siguientes talleres: 'Usos útiles de la Inteligencia Artificial'; 'Manos a la obra, pequeñas reparaciones en el hogar'; 'Mujeres referentes en Castilla-La Mancha'; 'Conecta con tu esencia, aceites y esencias naturales'; 'Control corporal, bienestar emocional y físico'; 'Nuestro centro vital, el suelo pélvico'.

Los talleres que se ofrecerán para los meses de enero a marzo de 2027 son: 'Cine. Antes y ahora'; 'La creatividad que nos habita'; 'Redes sociales que nos unen'; 'Mujeres que dejan huella'; 'Mi cuerpo, mi espacio, bienestar emocional y físico' y 'Movimiento consciente para el bienestar emocional y físico'.

Por último, de abril a junio se desarrollarán los talleres: 'Compras Online', 'Acercamiento al mundo digital: Cómo ha cambiado el cuento', 'La figura de la mujer en la literatura'; 'Hiloramas, dibujos con hilos'; 'Las que pintaban en la sombra', 'Historia de pintoras desconocidas: Transformarse para avanzar, bienestar emocional y físico'; y 'Equilibrio funcional'.

También se han programado actividades abiertas a todas las mujeres de la ciudad de Albacete y sus pedanías que deseen formar parte de este proyecto: en octubre 'Ellas también pintaban', visita a las grisallas de la Catedral; en noviembre 'Las aguadoras, visita al Centro del Agua'; en diciembre visita guiada al Teatro Circo; en enero 'Cuentoterapia'; en febrero visita al Carlos Belmonte; en marzo Museo del Niño y Taller de bordado; en abril, Taller de autoprotección; en mayo, visita al Teatro de la Paz; en junio, visita a la Base Aérea.

También se prevé un encuentro interasociativo de Asociaciones de Mujeres en el centro sociocultural de Santa Ana abierto a la mujer rural, para fortalecer redes, compartir experiencias e impulsar proyectos conjuntos, así como un encuentro anual en Murcia.