La programación musical del Centenario de la Catedral de Toledo permitirá volver a escuchar la desaparecida Lyra Coeli

TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La programación musical que conmemorará los 800 años de la Catedral de Toledo, que la Fundación Primatialis Sedes Toletana y la Real Fundación de Toledo han organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, permitirá volver a escuchar la lyra coeli, un instrumento que se encuentra en el Museo de Instrumentos antiguos de Bruselas y que fue vendido por la Catedral en el siglo XIX.

La copia de este instrumento, y que formará parte del patrimonio de la Catedral de Toledo, permitirá "acercarnos" a las composiciones que duermen en el archivo catedralicio. Será el 21 de marzo, cuando gracias al Grupo Nereydas y su director, Javier Ulises Illán, el público podrá disfrutar de la música toledana de la Semana Santa.

Durante la presentación de dicha programación musical que ha tenido lugar en el templo primado, el director artístico del Festival, Juan José Montero, ha detallado que la programación consta de varias partes, destacando que las batallas de órganos "tienen un papel importante". El 14 de marzo tendrá lugar el concierto 'El Camino: Música de Talbot, Casals y Victoria' a cargo del Coro Música Viva de Nueva York.

Música Viva Nueva York es una organización artística sin ánimo de lucro fundada hace casi cincuenta años, que desde 2015 es dirigida por Alejandro Hernández-Valdez.

Montero ha apuntado que se ha recuperado la lyra coeli, un instrumento que se encuentra en el Museo de Instrumentos antiguos de Bruselas y que fue vendido por la Catedral en el siglo XIX. La copia de este instrumento, y que formará parte del patrimonio de la Catedral de Toledo, permitirá al público acercarse a las composiciones que duermen en el archivo catedralicio. Así, el 21 de marzo, con el Grupo Nereydas y su director, Javier Ulises Illán, se podrá disfrutar de la música toledana de la Semana Santa. Este concierto cuenta con la colaboración y la investigación del musicólogo Carlos Martínez Gil.

El 18 de abril tendrá lugar el concierto Música en tiempos del Greco: 'La Horeya del Musico es come loyo del Pintor' a cargo del grupo La Violondrina. Este concierto hará un recorrido musical por los lugares de la vida del Greco, en la Sacristía de la Catedral bajo una de sus más importantes obras El Expolio.

El 10 de octubre, se ha programado el concierto: Arias y motetes para el Corpus de Toledo en el siglo XVIII: Cristalina fuente Nereydas, dirigido por Ulises Illán. Y el 14 de noviembre se podrá disfrutar de la Orquesta del Teatro Real/Coro de RTVE interpretando la Sinfonía 104 de Haydn y Réquiem de Cherubini.

PROGRAMA EDUCATIVO Y SIMPOSIO DE MUSICOLOGÍA

Todo ello se viene a sumar a un programa educativo con el objetivo de acercar el patrimonio sonoro de la Catedral Primada a la comunidad escolar. Desde septiembre de 2026, los colegios que lo soliciten podrán participar en visitas didácticas especialmente diseñadas para el alumnado, en las que se explicará de forma amena y rigurosa la importancia de la música catedralicia y el funcionamiento y valor histórico de los órganos de la Catedral de Toledo.

Con este proyecto se pretende fomentar el conocimiento del patrimonio musical de Castilla-La Mancha, despertar la sensibilidad artística de los estudiantes y reforzar el vínculo entre educación, cultura y tradición en el marco conmemorativo del VIII Centenario de la Catedral de Toledo

De otro lado, se ha programado un simposio de musicología los días 8, 9 y 10 de octubre. El simposio se concentra en los tesoros musicales conservados en el archivo musical de la catedral, con especial atención a los importantes códices de canto hispano-mozárabe y a las fuentes medievales. Estará dirigido por la catedrática Carmen Julia Gutiérrez y el profesor José María Domínguez del Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid.

El deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez Gamero, ha pedido acoger "con alegría, gozo y entusiasmo" esta programación, convencido de que va a ser "un acicate" y permitirá "poder juntarnos y poder disfrutar de toda esta música que nos eleva y que nos ayuda a descubrir esos tesoros tan profundos que tiene nuestra Catedral".

El presidente de la Real Fundación de Toledo, Jesús Carrobles, ha recordado que "Toledo fue una gran capital cultural en el pasado". Esa "gran ciudad" --ha abundado-- "dejó muestras en el patrimonio tan evidentes como es el templo que hoy nos acoge". Sin embargo, ha admitido, "muchas veces no somos conscientes de que Toledo tiene otro tipo de patrimonios que resultan menos visibles, pero no por ello son menos importantes", en referencia al patrimonio musical.

Además, ha destacado la importancia que tuvo en el pasado la capilla musical de la catedral de Toledo. "Sin la capilla musical de este inmueble es imposible entender la evolución de la música en el siglo XVI y XVII no solamente en Toledo sino en nuestro país y por lo tanto en buena parte de Europa".

La portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, ha recalcado la importancia de "estar orgullosos de Toledo, de su pasado, de su historia y, como no, reforzar el futuro que tiene Toledo". Y en esto, ha incidido, "tenemos que estar todos juntos, de la mano, apoyándonos".

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha afirmado que la cultura de la ciudad de Toledo "es difícilmente separable" de la Catedral de Toledo y de todo lo que ha pasado durante estos últimos 800 años.

Ha rememorado que Toledo, este año, "se juega mucho". "Nos jugamos ser capital europea de la cultura en el año 2031". "El día 12, tendremos ese examen ante el Ministerio en el que presentaremos el proyecto para que Toledo sea capital europea de la cultura".