La promotora de Meta en Talavera tiene 10 días para garantizar la monetización del 49% de las parcelas por 1,08 millones

Talavera de la Reina. - JCCM

TOLEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha aprobado de forma definitiva el proyecto de reparcelación derivado del proyecto de singular interés Meta Data Center Campus, en el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo), promovido por la empresa Zarza Networks SL, propiedad de la compañía matriz Meta.

Así consta en la resolución de dicha consejería que publica en su edición de este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que la entidad promotora tiene ahora un plazo de diez días para acreditar ante Fomento la constitución de la garantía correspondiente a la monetización del 49% del aprovechamiento urbanístico, en cualesquiera de las formas admitidas en derecho, por un importe de un millón ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y cuatro euros (1.089.554,00 euros), equivalente a 6.700 unidades de aprovechamiento, con objeto de asegurar el pago de esta monetización.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación, ante la Consejería de Fomento, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con sede en Albacete, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime oportuno.

Si otra Administración pretendiera impugnar esta resolución, se podrá, previamente, dirigir requerimiento ante la Consejería de Fomento, en el plazo de dos meses desde la publicación de la presente resolución o desde que la Administración requirente hubiere conocido o podido conocer la resolución, en cuyo caso, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación de la Resolución expresa o se entienda presuntamente realizada.

Recuerda Fomento que, en base al Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha formuló una reparcelación forzosa del PSI.

Ante dicha reparcelación, tanto el Ayuntamiento de Talavera de la Reina como la Eatim de Gamonal presentaron alegaciones, que han sido objeto de análisis y valoración individualizada por la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo.

Como resultado de dicho análisis, se han dictado las correspondientes resoluciones en las que se propone la estimación o desestimación de las alegaciones presentadas, de acuerdo con los informes emitidos por el Servicio de Planeamiento Supramunicipal que obran en el expediente.

Las alteraciones introducidas derivadas del reconocimiento de la titularidad de determinados terrenos a favor de la eatim de Gamonal y de las consiguientes operaciones de división y segregación necesarias para adecuar la realidad registral a la realidad patrimonial acreditada en el expediente, se limitan a regularizar la atribución de titularidades respecto de terrenos dotacionales ya existentes, sin que comporten modificación de la ordenación urbanística aprobada por el PSI, las superficies dotacionales previstas, los aprovechamientos urbanísticos, ni de las restantes determinaciones establecidas en el mismo.