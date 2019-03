El próximo Consejo verá un informe de cumplimiento de déficit y la "mejor" gestión del bolsillo de CLM, según Page

Publicado 23/03/2019 14:29:49 CET

El secretario regional del PSOE y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que tiene previsto que al próximo Consejo de Gobierno se lleve un informe sobre el cumplimiento del déficit en la región, en el que se verá que "le hemos dado vuelta a la sanidad, el empleo y la educación con los mismos mimbres, sin pedirle más esfuerzo a la gente y cumpliendo con el déficit, sin derrochar".

Por eso, ha añadido, "podremos decir que no solo hemos gestionado el alma y las necesidades de esta tierra sino que también hemos gestionado mejor el bolsillo de la región", ha destacado durante el acto público de presentación de la candidatura municipal que presenta el PSOE en Sigüenza (Guadalajara), encabezada por María Jesús Merino, con quien se ha comprometido, si vuelve a ser elegido presidente de Castilla-La Mancha, a celebrar el primer Consejo de Gobierno de la próxima legislatura en esta localidad.

"Me comprometo a poner de moda Sigüenza, como hemos hecho con Toledo o con Cuenca", ha dicho García-Page dirigiéndose a Merino, porque "es una responsabilidad mantener el patrimonio y sacarle provecho, y por eso el primer Consejo de Gobierno va a ser en Sigüenza, para adquirir compromisos y para ratificar los compromisos que lleves en el programa electoral".

Según ha informado el PSOE en un comunicado, el candidato socialista a ser reelegido presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que "mi principal objetivo para la próxima legislatura es la creación de 100.000 nuevos puestos de trabajo, en eso me voy a dejar la piel" y "a partir de ahí viene todo: la distribución, los servicios públicos y el que la gente pueda ser feliz".

Emiliano García-Page ha hecho durante su intervención un repaso por distintos aspectos de la política nacional, subrayando que "el proyecto del PSOE es el proyecto de una España en positivo, en el que lo importante es la gente". Ha abogado por que "con Pedro Sánchez siga habiendo viernes de colores en España, en lugar de los viernes de dolores que sufrió Castilla-La Mancha en la anterior legislatura".

En este contexto, ha señalado que "el principal egoísmo que tenemos que combatir hoy es el independentismo en Cataluña, porque sé lo que cuesta un colegio aquí o un hospital como el de Guadalajara, que ya debería estar hecho si Cospedal no hubiera estado al mando" y "hay que combatir el independentismo porque hay egoísmo, porque quienes enarbolan la bandera de la independencia son quienes tienen más y no quieren compartir". García-Page también ha incidido en que "en estos momentos, España necesita un nuevo punto de acuerdo y ese punto de acuerdo no va a venir de los extremos políticos".

BELLIDO: "HABÍA ALTERNATIVA AL RÉGIMEN DEL TERROR DE COSPEDAL"

Por su parte, el secretario general de los socialistas de Guadalajara, Pablo Bellido, ha querido agradecer el "compromiso de García-Page con esta provincia, demostrando que había alternativa al régimen de terror de Cospedal". Prueba de ello, ha señalado, es que "donde antes había recortes, hoy hay recuperación; donde había manipulación, hay transparencia y donde había crueldad hoy hay amabilidad y generosidad".

Bellido ha reclamado un "cambio tranquilo para Sigüenza". Una localidad que "merece futuro" y en la que, ha explicado, "lo que está en peligro de extinción es el propio ser humano por el peligro que plantea la despoblación.

En línea con lo expuesto por Pablo Bellido, la candidata socialista a la Alcaldía de Sigüenza, María Jesús Merino, se ha marcado como objetivo prioritario "traer al municipio a gente nueva y hacer que quien ya tiene una vida aquí, no la abandone". Por ello es importante, ha explicado, "generar una oferta formativa y de empleo de calidad y mantener limpia y cuidada una ciudad con mucha historia y patrimonio, que es su principal fuente de riqueza".

Merino ha asegurado que afronta esta etapa "con mucha ilusión y con un equipo preparado y con ganas de dar a Sigüenza el cambio tranquilo que permita poner en marcha muchos proyectos que han sido abandonados en los últimos ocho años".

La candidata ha finalizado su intervención agradeciendo a Emiliano García-Page "su compromiso con Sigüenza, desarrollado en proyectos como aTempora" y también mostrando públicamente su agradecimiento al PSOE y a su agrupación local por haberle confiado esta candidatura. Una candidatura con la que, según ha señalado, le gustaría convertirse en la primera mujer alcaldesa de todos los seguntinos, "porque sería un paso más en igualdad en el seno del mundo rural".