El próximo lunes se abre el proceso de admisión en las en las escuelas infantiles municipales de Albacete

El concejal de Educación de Albacete, Pascual Molina. - AY ALBACETE

ALBACETE 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Educación de Albacete, Pascual Molina, ha informado que el próximo lunes, 9 de febrero, se abre el proceso de admisión para el curso 2026/2027 en las Escuelas Infantiles Municipales, "un servicio público esencial que facilita la conciliación de la vida familiar y laboral y que constituye un proyecto educativo de calidad, atendido por profesionales cualificados y comprometidos con la educación en la primera infancia".

El plazo de presentación de solicitudes para nuevas inscripciones permanecerá abierto hasta el 27 de febrero. El plazo de renovación o traslado de centro para el alumnado ya matriculado será del 9 al 13 de febrero, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las solicitudes deberán presentarse preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, y quienes no dispongan de certificado digital pueden hacerlo presencialmente en el Registro municipal, en la Calle Iris, número 9.

La documentación a aportar con la solicitud es la siguiente: Documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte) de los progenitores o tutores legales; Libro de familia; documentación acreditativa de la situación laboral, en su caso; autorización para la consulta de datos económicos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y la documentación acreditativa de situaciones específicas, como familia numerosa o monoparental, discapacidad =33 % o necesidades específicas de apoyo educativo.

El 27 de marzo se publicarán las relaciones iniciales de solicitudes completas, incompletas y excluidas; del 7 al 21 de abril habrá un plazo de subsanación y alegaciones, y el 21 de mayo se publicarán las listas provisionales. Del 25 de mayo al 3 de junio se abre un nuevo plazo de reclamaciones, y el 12 de junio se publicará la relación definitiva. Finalmente, la confirmación de matrícula en cada Escuela Infantil se hará del 15 al 19 de junio,

El concejal ha recordado que el Ayuntamiento de Albacete cuenta con siete escuelas infantiles municipales, distribuidas por distintos barrios de la ciudad: Hermanos Falcó, San Pedro Mortero, Los Almendros, Ensanche, Vereda, San Pablo, y Paseo de la Cuba.

Con el objetivo de que las familias puedan conocer los centros y su proyecto educativo, la semana próxima se celebrarán dos jornadas de puertas abiertas en todos esos centros, el lunes 9 de febrero y el martes 10 de febrero, de 17.30 a 20.00 horas.

Estas Escuelas "ofrecen un horario amplio" desde las 7.30 horas, servicio de comedor y un proyecto educativo centrado en el desarrollo integral del niño y la niña, con especial atención a la inclusión y a la atención temprana.

"El convenio que tenemos suscrito con Adapei de Asprona nos permite atender adecuadamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y detectar de forma precoz posibles dificultades en el desarrollo", ha dicho.

Todo este trabajo "es posible gracias al esfuerzo diario de los equipos educativos, cuya labor profesional repercute directamente en la mejora continua de la calidad educativa de los centros. Animamos a todas las familias de Albacete que necesiten este servicio educativo a que presenten su solicitud dentro del plazo establecido".

LA FIESTA DEL ÁRBOL

En su condición de concejal de Bibliotecas, Pascual Molina ha aprovechado la rueda de prensa para anunciar "una buena noticia para todos los estudiantes de la ciudad. Vamos a ampliar un día más el horario de la Sala de Estudio de la Fiesta del Árbol, que hasta ahora abría de martes a sábado y ahora va a abrir también los lunes".

La medida tiene por objeto "facilitar espacios adecuados a estudiantes, opositores y a todas aquellas personas que lo necesiten, y que podrán disfrutar de este recurso seis días a la semana, de lunes a sábado, en horario ininterrumpido de 8.30 h a 21.30 horas, desde el próximo día 9 de febrero".

Esta decisión "se enmarca dentro de la apuesta del equipo de gobierno por la calidad educativa, la cultura del esfuerzo y la igualdad de oportunidades. Las Salas de estudio son un recurso educativo esencial que acompaña a quienes dedican tiempo, constancia y compromiso a su formación".

"Ponemos a disposición de la ciudadanía espacios públicos de calidad que favorecen el rendimiento académico y el acceso equitativo a recursos educativos, para que todos nuestros estudiantes tengan el mejor futuro posible", ha apuntado.

La ampliación del horario de la Sala de Estudio de la Fiesta del Árbol, que además no tendrá coste para las arcas públicas, refuerza según el concejal "nuestra línea de trabajo orientada a dar respuesta a las necesidades reales de estudiantes y opositores y a consolidar una red municipal de Salas de estudio accesible y de calidad, al servicio del esfuerzo y la educación para todos los albaceteños. La Sala de Estudio de la Fiesta del Árbol, con 192 puestos, destaca como una de las más utilizadas, con más de 72.000 usuarios en 2025".

El Ayuntamiento pone a disposición de los usuarios mayores de 16 años durante todo el año cinco Salas de estudio ubicadas en las bibliotecas del Ensanche, Posada del Rosario, Fiesta del Árbol, Biblioteca Parque Abelardo Sánchez (antigua comisaría de Simón Abril) y los Depósitos del Sol. También permanece abierta de lunes a sábado la Sala de estudio del Centro Joven de la calle Collado Piña.