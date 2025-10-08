El próximo miércoles 15 de octubre arrancan las obras en los Ejidos de la Feria de Albacete. - AYUNTAMIENTO

La intervención se va a desarrollar en tres fases para afectar lo menos posible al mercado semanal de los Invasores

ALBACETE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha anunciado una importantísima actuación de mejora en los Ejidos de la Feria, consistente en la demolición y repavimentación de 18.700 metros cuadrados, "como dos 'Carlos Belmonte' y medio", con la máxima calidad y seguridad para mejorar su accesibilidad y tránsito, asegurando que "era una necesidad imperiosa y una reivindicación de ciudad". Esta actuación arrancará el próximo miércoles, 15 de octubre.

Así lo ha señalado Manuel Serrano durante la presentación de la actuación, que ha recordado que se trata de un área degradada que quedó fuera de las mejoras que se realizaron en el entorno del Recinto Ferial para el III Centenario de la Feria y que, tras un intenso trabajo de más de un año, hoy se presenta a la sociedad.

"Vamos a demoler y retirar el pavimento actual de hormigón, excavando hasta la base de apoyo del nuevo firme, la cual se va a compactar, extendiendo y compactando una capa de zahorra, sobre la que irá una capa de grava fina de 3 a 5 centímetros. Sobre esa capa de grava se colocará adoquín de hormigón prefabricado de 8 centímetros de espesor, similar al que ya tenemos colocado en el resto del entorno ferial", ha dicho el regidor, según ha informado el Consistorio.

Concretamente, el alcalde ha señalado que esta actuación se va a desarrollar en tres fases para afectar lo menos posible al mercado semanal de los Invasores, recordando que la mejora de los Ejidos de la Feria fue una de las primeras reivindicaciones que recibió como alcalde de la mano de Cocemfe en esta Corporación.

Manuel Serrano ha asegurado que se va a mejorar sensiblemente esta zona de los Ejidos para mejorar la experiencia ciudadana tanto en Feria como durante todo el año. "Vamos a garantizar la plena accesibilidad, porque el estado del hormigón actual presenta dificultades de tránsito por las grietas y cambios de nivel, sobre todo en la zona de los alcorques, sustituyéndose para ello todo el pavimento actual que está tan degradado por unos adoquines nuevos, muy similares a los que ya existen actualmente en el entorno del Recinto Ferial".

Además, el alcalde ha señalado que se aprovechará para mejorar las líneas eléctricas y las acometidas y el saneamiento con el fin de adecuarlas a las necesidades de uso, sobre todo durante la Feria.

Asimismo, Manuel Serrano ha explicado que se instalarán imbornales y alcorques en los más de 200 árboles para recoger el agua de lluvia, y se adoptarán todas las medidas de protección para que los mismos no sufran daño ni se vean afectados por las obras.

MERCADILLO DE LOS INVASORES

El alcalde ha señalado que esta actuación supondrá la reubicación de cerca de un centenar de puestos del mercadillo semanal de Los Invasores que se irán recolocando, siempre en el mismo entorno, durante la duración de las obras.

Concretamente, en un primer momento, coincidiendo con las fases 1 y 2 de las obras, se reubicarán 70 puestos, tanto en el mismo entorno de su ubicación actual por los Ejidos como en la zona de La Cuerda, y en un segundo momento, coincidiendo con la fase 3 de las obras, se reubicarán los últimos 30 puestos afectados, habiéndose informado ya a todos ellos de esta actuación.

Además, el alcalde ha explicado que se está trabajando para dotar de una zona de esparcimiento pendiente de definir en el entorno más próximo al colegio Carlos V, la cual se acometerá con motivo de esta remodelación que vamos a llevar a cabo.

El alcalde ha explicado que estas obras de mejora de los Ejidos de la Feria se van a hacer con cargo al contrato de reposición de vías públicas, el cual ha duplicado este año su presupuesto hasta llegar a los 5 millones de euros al año, con el que se han podido acometer desde su adjudicación el pasado mes de marzo más de 200 actuaciones en calles de Albacete, lo que han supuesto la mejora de en torno a 25.000 metros cuadrados de calles.

Tanto la presidenta de la Fava, Carmen Sánchez, como el presidente de Cocemfe, Marcelino Escobar, han coincidido a la hora de destacar la importancia que estas obras tendrán para los vecinos y vecinas de Albacete, de manera especial para aquellos en silla de ruedas o con problemas de movilidad, agradeciendo al Ayuntamiento que haga realidad esta reivindicación tan demandada.