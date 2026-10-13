Proyecciones, encuentros profesionales y actividades para el público en los XIII Premios Pávez del 16 al 24 de octubre

Presentación de los Premios Pávez. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Talavera de la Reina - Premios Pávez llega este viernes, 16 de octubre, y hasta el 24 de octubre a su XIII Edición con una programación que combina exhibición cinematográfica, formación, encuentros profesionales y actividades dirigidas a la ciudadanía.

Durante la presentación celebrada este martes, en la que han participado el alcalde, José Julián Gregorio; los organizadores Roberto Cid y Beatriz Corrochano; el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez, y el concejal de Cultura, Enrique Etayo, se ha destacado que el Festival contará con la proyección de 80 cortometrajes seleccionados entre cerca de 1.000 obras inscritas, con producciones procedentes de más de diez países, según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Gregorio ha subrayado que los Premios Pávez "son mucho más que un festival de cine. Son un proyecto cultural que nace en Talavera, crece con Talavera y contribuye a que nuestra ciudad tenga cada vez más presencia y más voz en el panorama cultural".

En este sentido, ha felicitado a la asociación organizadora y a todas las personas que hacen posible la continuidad del festival, subrayando que alcanzar su decimotercera edición es muestra del trabajo, la implicación y la capacidad de crecimiento de una iniciativa vinculada al tejido cultural local.

El alcalde también ha destacado la importancia de que Talavera continúe respaldando proyectos que favorecen el acceso a la cultura, generan oportunidades y contribuyen a consolidar una ciudad dinámica, abierta y creativa. "Queremos que Talavera no solo sea un lugar donde se exhibe cine, sino también donde se crean proyectos, se comparte conocimiento y surgen nuevas oportunidades", ha afirmado.

Por su parte, Enrique Etayo ha asegurado sentirse "orgulloso" de este festival por los beneficios que tiene para Talavera; también ha felicitado a los organizadores por las novedades que han introducido este año y ha destacado la "generosidad" de la organización al destinar parte de la recaudación del visionado de películas a diferentes organizaciones sociales.

PREMIOS CALIFICADORES PARA LOS PREMIOS GOYA

El festival, que cuenta con la condición de calificador para los Premios Goya en las categorías de ficción, animación y documental, refuerza con ello su posición dentro del circuito cinematográfico y acerca al público obras y creadores que no siempre encuentran espacio en los canales de exhibición comercial.

Esta dimensión contribuye a situar Talavera como punto de encuentro para profesionales, cineastas y espectadores, y favorece el acceso de la ciudadanía a propuestas cinematográficas diversas.

Uno de los momentos destacados de esta edición será la entrega de la Película de Barro 2026 a la deportista talaverana Sandra Sánchez, durante la inauguración prevista para el viernes 16 de octubre en el Teatro Victoria.

Este reconocimiento pone en valor su trayectoria deportiva, su vinculación con Talavera y los valores de esfuerzo, perseverancia y superación que representa, así como su contribución a la difusión del nombre de la ciudad.

El alcalde ha destacado que Sandra Sánchez "representa el talento de nuestra tierra, el esfuerzo y la capacidad de superación. Es un orgullo para Talavera y un ejemplo de cómo nuestros mejores embajadores llevan el nombre de la ciudad mucho más allá de nuestras fronteras".

La inauguración incluirá un pase especial de 'Karateka', dirigida por Aritz Moreno, con la presencia de integrantes de su equipo. La proyección permitirá establecer un vínculo entre el cine y el deporte a través de valores compartidos como la constancia, la superación de las dificultades y la capacidad de seguir adelante.

Roberto Cid ha dado a conocer que el Pávez Emergente será para Marta Matute por su ópera prima 'Yo no moriré de amor', y el Pávez honorífico recaerá en el actor Roberto Álamo.

COMPROMISO CON LAS ENTIDADES SOCIALES

Los Premios Pávez mantienen su dimensión solidaria mediante la aportación de parte de la recaudación de las entradas a entidades sociales de Talavera, contribuyendo a apoyar su labor y dar visibilidad a las personas y colectivos con los que trabajan.

Las entidades beneficiarias de esta edición serán Adoptala, Atandi, Ataem, Cocemfe, Asprodeta, Accem, Aurelio de León, Tea, Adace, Afata y Fundación del Secretariado Gitano.

Esta colaboración refuerza la conexión del festival con el tejido asociativo y refleja el potencial de la cultura como herramienta de participación ciudadana, sensibilización y compromiso social.

La relación de los Premios Pávez con el entorno local también se manifiesta en iniciativas como Talavera en Corto y la Muestra de Cine de la Escuela de Teatro y Cine Joaquín Benito de Lucas, que este año se enmarcará dentro de las actividades previas al festival.

FORMACIÓN

La programación educativa tendrá un papel destacado con el ChiquiPávez, que se celebrará del 19 al 23 de octubre y acercará el cortometraje a alrededor de 3.000 alumnos de Educación Primaria y Secundaria de Talavera y su comarca.

La iniciativa busca fomentar el interés por el cine desde edades tempranas, favorecer la formación audiovisual y contribuir a la creación de nuevos públicos.

Asimismo, los días 13 y 14 de octubre tendrán lugar los Pre-Pávez, con las Jornadas de Cine y Salud, en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha en Talavera.

Entre las principales novedades de 2026 se encuentran las primeras Jornadas de Industria Audiovisual y la puesta en marcha del Pávez Pitch, que se celebrarán los días 17 y 18 de octubre en el edificio Santiago el Viejo, sede de IPETA.

Estas actividades están dirigidas a cineastas, productoras, estudiantes, empresas y festivales, y tienen como finalidad ofrecer herramientas prácticas para el desarrollo de proyectos cinematográficos y propiciar el encuentro entre profesionales.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

La edición de este año incorpora también una colaboración con CineLebu, festival chileno calificador para los Premios Oscar, que favorecerá el intercambio cinematográfico con Iberoamérica y ampliará las conexiones internacionales de los Premios Pávez.

Esta alianza supone un nuevo paso en la apertura del festival a otros territorios y en la generación de oportunidades de cooperación cultural y audiovisual.

La XIII edición concluirá el sábado 24 de octubre en el Teatro Palenque. La alfombra roja comenzará a las 18:00 horas y la gala de clausura se celebrará a las 19:30 horas.

El alcalde ha animado a los talaveranos y talaveranas a participar en las distintas actividades programadas y a respaldar una iniciativa que forma parte de la oferta cultural de la ciudad.

"Desde el Ayuntamiento queremos seguir acompañando proyectos que enriquecen nuestra vida cultural, implican a la ciudadanía y contribuyen a generar nuevas oportunidades para Talavera", ha concluido.