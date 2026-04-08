El proyecto de decreto que regula el Registro de Población de C-LM, a información pública desde este jueves

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TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

A partir de este jueves, y durante un plazo e 20 días, se podrán presentar alegaciones al proyecto de Decreto que regula el Registro de Población de Castilla-La Mancha, que está tramitando la Vicepresidencia Primera del Ejecutivo autonómico.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en su edición de este miércoles que recoge Europa Press, publica la resolución de la apertura de dicho periodo, que "permitará mejorar el contenido de dicho proyecto con las alegaciones u observaciones que la ciudadanía considere oportunas".

Este proyecto de decreto estará a disposición de las personas interesadas en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluido en la dirección de la sede electrónica https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios, para que puedan presentar las alegaciones u observaciones que estimen oportunas.

Quien desee formular alegaciones deberá dirigirlas a la persona titular de la Oficina del Dato, sita en la calle Cabriel, 12, 45071-Toledo.

Las alegaciones se podrán presentar en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como a través de la dirección de correo electrónicooficinadeldato@jccm.es.