Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha. - TOL2/CORTES C-LM

TOLEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y de Simplificación de Castilla-La Mancha enfila su aprobación en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, tras sumar las 17 enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.

La mayoría que ejerce este grupo ha descartado las 96 enmiendas de la oposición --61 de PP y 35 de Vox--, que se mantienen 'vivas' para su debate en la correspondiente sesión plenaria.

"Entre el Partido Popular y Vox presentan numerosas enmiendas que supondrían una importante reducción de ingresos públicos. Estamos hablando de más de 1.000 millones de euros, pero no explican cómo compensarían esa pérdida de recursos ni de dónde sacarían el dinero para mantener los servicios públicos", ha argumentado la portavoz de Hacienda y Presupuestos en las Cortes de Castilla-La Mancha, Silvia Fernández, que será la encargada de defender el dictamen la Comisión en pleno.

No obstante, el PP ha apoyado cuatro de las enmiendas presentadas por el PSOE. "No nos duelen prendas en apoyar aquello que entendemos que puede ir en la buena dirección o que puede corregir errores importantes. Animo a los diputados del Grupo Socialista a hacer lo mismo", ha pedido el portavoz 'popular' en la Comisión, Santiago Serrano, que con su voto ha avalado, por ejemplo, las ayudas a las familias con hijos con discapacidad.

Respecto a las modificaciones propuestas por Vox, Serrano ha indicado que ante ellas, su grupo tiene "distintas consideraciones". Si bien ha defendido coincidir en "buena parte" de ellas, apoyando las bonificaciones al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o la supresión del canon del agua, ha marcado distancia con las de carácter ideológico.

"No encajan con la legislación y con el ordenamiento jurídico de nuestro país. Estoy hablando de la prioridad nacional, precepto que choca con los artículos 14 y 31 de la Constitución, con el derecho europeo y que, incluso, es contraproducente, por ejemplo, en el caso de la vivienda con los españoles retornados".

FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA Y REFORZAR EL APOYO A FAMILIAS

En el alegato de defensa de sus enmiendas, la responsable socialista ha defendido que buscan "ayudar a las familias con personas con discapacidad, apoyar los gastos educativos, reconocer el esfuerzo de quienes necesitan ayuda doméstica y facilitar el acceso a la vivienda, tanto en régimen de alquiler como de compra".

Asimismo, Silvia Fernández ha señalado que las propuestas incorporan importantes mejoras en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y en Actos Jurídicos Documentados, "favoreciendo la continuidad de las empresas familiares, el relevo generacional" y las donaciones destinadas a facilitar el acceso de los jóvenes y las familias a su primera vivienda habitual.

También ha hecho hincapié en la incorporación de requisitos de renta para garantizar que los beneficios fiscales lleguen a más personas.

"Se trata de propuestas concretas, útiles y con impacto directo en la vida de las personas que quieren vivir, trabajar y formarse en nuestra región, ampliando sus derechos y dando respuesta a sus necesidades".

"Frente a esta actitud constructiva, encontramos unas enmiendas del Partido Popular y Vox que en muchos casos carecen de encaje jurídico, repiten cuestiones que ya están reguladas, plantean modificaciones que corresponden a otros ámbitos normativos o responden más a planteamientos ideológicos que al interés general", ha zanjado.

PP: REDUCIR IMPUESTOS Y FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA

Mientras, el portavoz 'popular', que ha reparado en la dificultad del debate de esta norma, una "auténtica ley ómnibus, que modifica o afecta a 25 leyes", ha defendido que sus enmiendas persiguen que los castellanomanchegos "paguen menos impuestos y las familias y los jóvenes puedan acceder a una vivienda con garantías".

De igual modo, ha dicho Serrano, las modificaciones presentadas pretenden favorecer que "vivir y emprender en el medio rural valga la pena y tenga también su traslación en forma de bonificaciones".

"Esta ley es la última oportunidad que va a tener el Gobierno de Emiliano García-Page de enmendar de manera total su política fiscal y empezar a dejar de exprimir a los ciudadanos vía impuestos y, además, de una manera encubierta".

De ahí que haya abundado en que las 61 enmiendas presentadas por su grupo podrían incorporarse de "manera inmediata" a la ley, pues "bajan los impuestos, abaratan la compra de vivienda y ayudan a las familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad".

VOX PIDE APLICAR "SUS TRES BANDERAS NACIONALES"

Tampoco se van incorporar al dictamen que llegará al pleno las 35 enmiendas de Vox, centradas en aplicar sus "tres banderas nacionales: prioridad nacional, desregulación y remigración", y en desarrollar deducciones por primera vivienda, que "beneficien primero a los españoles".

El portavoz de grupo parlamentario, Francisco Cobo, ha propuesto instaurar el "principio de prioridad nacional de manera transversal en las competencias regionales", criterio que no solo afectaría a la aplicación de las deducciones, bonificaciones o beneficios fiscales previstos en la Ley de Acompañamiento, sino que se extendería al conjunto de ayudas, subvenciones, prestaciones y servicios.

Dentro de este apartado tributario, Cobo ha puesto especial énfasis en las medidas fiscales vinculadas a la adquisición de la primera vivienda, así como en cualquier otro incentivo o beneficio fiscal, defendiendo que su acceso "sea primero para los españoles".

Reducir la carga fiscal directa sobre las familias, "para compensar la pérdida de poder adquisitiva derivada de la inflación", suprimir el canon del agua, "un gasto más a los hogares y a las empresas de Castilla-La Mancha" o "evitar que se cedan locales de patrimonio público a organismos que fomenten la inmigración ilegal en Castilla-La Mancha" son otras de sus propuestas.

La mayoría socialista también ha desechado, tal y como proponía Vox, agilizar todas las medidas de tramitación urbanística o suprimir la prestación por inactividad laboral para altos cargos del Gobierno de Castilla-La Mancha que, una vez cesados en sus funciones, no hayan reingresado al puesto de trabajo que ocuparon antes de su nombramiento.